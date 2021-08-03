ПСБ: Ждем сегодня сохранения сдержанной динамики глобальных рынков

В течение дня ожидаем аналогичной предыдущему дню динамики по рублю и закрепления его у нашей нижней границы целевого диапазона 73,0-75,1 с возможным незначительным удорожанием

Учитывая сохранение давления на рынке нефти, во вторник индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3750-3800 пунктов

Преобладание негативных настроений может способствовать движению доходности 10-летних ОФЗ к 6,9% годовых

ГК Мать и дитя увеличила выручку на 51% в 1 полугодии до 12 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания показала ожидаемо высокие результаты за счет увеличения загрузки и освоения мощностей в новых госпиталях. Также на росте в направлении ЭКО и амбулаторных посещениях сказался эффект низкой базы 2 квартала 2020 г. В целом, мы позитивно оцениваем данный отчет - компания показала рост по основным операционным показателям не только в сравнении с 1 полугодием 2020 г., но и с допандемийным 2019 г.

Нижнекамскнефтехим увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1 полугодии в 8,6 раз - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: За отчетные период компания увеличила загрузку мощностей по полистиролам и полипропилену до максимальной. Также восстановились продажи каучука после их падения в прошлом году. Крепкие финансовые показатели за отчетный период, позволяет рассчитывать на восстановление солидной дивидендной доходности по итогам 2021 года, что в свою очередь поддерживает котировки компании.

ПАО «Промсвязьбанк»