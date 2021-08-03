Росбанк: Инвесторы не могут определиться с направлением

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Инвесторы не могут определиться с направлением. Ключевые индексы в США и Европе показали разнонаправленную динамику на фоне обострения ситуации «дельта» штаммом в США: S&P 500 -0.2%, Stoxx 50 +0.7%. На азиатских площадках акции отражают умеренный «негатив» утром в пределах –0.5% под действием настораживающей вирусной статистики в Китае, а также остаточных страхов по поводу регулирования деятельности ИТ-гигантов.

Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.18% годовых (-4бп) после касания 1.15%. Спрос на защитные активы все больше отражает опасения по поводу новой волны пандемии, в моменте привлекая внимание к потенциальным проблемам экономического роста в США и Китае. За кадром остались вчерашние «ястребиные» комментарии со стороны К.Уоллера из ФРС США о его поддержке скорого сворачивания количественных стимулов в случае выхода сильных данных по рынку труда в ближайшие пару месяцев.

Сырьевой рынок: Баррель Brent снизился до $73 из-за новых рисков для спроса на нефть со стороны Китая. Золото отступило в диапазон $1805-1820/тр. унц.

Мировые валюты: Евро-доллар продолжил консолидацию в интервале 1.1860-1.1900. До выхода данных по рынку труда в США участники валютного рынка не предпринимают решительных действий. Вчерашнее бегство в казначейские облигации США также осталось не замечено валютным рынком, однако в случае ухудшения настроений доллар может стать «убежищем». В этой связи, укрепление евро-доллара в моменте выглядит затруднительным.

Настроения локальных рынков

Денежный рынок: Средства Минфина выступил в роли спасительного плота. Подстройка ставок фондирования к новому уровню ключевой ставки оказалась болезненной, вопреки нашим ожиданиям. Ставки фондирования овернайт в некоторые периоды прошлой недели превышали отметку в 7.0% годовых, однако впоследствии быстро вернулись ближе к уровню ключевой ставки. Причины, вероятно, оказались довольно прагматичны: во-первых, банки поспешили разместить депозиты в Банке России «по новым уровням» (объем депозитов вырос на 1.4 трлн руб. и достиг 1.9 трлн руб.) и, во-вторых, концентрация погашений обязательств перед Минфином в конце недели потребовала от ведомства новых предложений. Именно последний фактор оказался «спасительным плотом», так как в четверг и пятницу было размещено 1.4 трлн руб. в виде депозитов и репо, из которых 1.2 трлн руб. оказались краткосрочными — депозиты на 7 и 14 дней, а репо овернайт. Тем не менее, этих средств оказалось достаточно для возвращения о/н Ruonia к 6.76%, а о/н валютного свопа к 6.61% в конце недели.

Проблема не получила окончательного решения, так как банки вступили в финальную стадию периода усреднения (до 10 августа) и вопреки накопленным с начала месяца средним остаткам ликвидности на корсчетах в объеме 3.5 трлн руб. (против текущих 2.4 трлн руб.) обременены объемными обязательствами перед Минфином по депозитам (1.0 трлн руб.) и репо (0.28 трлн руб.). И хотя Минфин готов заместить выбывающие средства щедрыми лимитами депозитов и репо на текущей неделе (0.75 трлн руб. и 0.65 трлн руб., соответственно), возросшая конкуренция на аукционах может сохранить повышательное давление на среднесрочные ставки. После ожесточенной борьбы за депозиты на 182 дня в понедельник (премия к Ruonia о/н составила 74 бп), в фокусе останутся аукционы репо на 98 дней и депо на 63 дня (оба запланированы на 5 августа). При этом запасе прочности рынка ликвидности остается достаточно для быстрой нормализации ставок фондирования вблизи ключевой ставки.