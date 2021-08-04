«Фридом Финанс»: В поисках драйверов для роста

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

2 августа американские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. S&P 500 снизился на 0,18%, до 4387 пунктов, Nasdaq поднялся на 0,06%, а Dow Jones просел на 0,28%. Лучше рынка выглядели сектора коммунальных услуг (+0,74%), циклических потребительских товаров (+0,28%) — ввиду укрепления котировок производителей одежды и автомобилей, а также сектор здравоохранения (+0,17%). Среди аутсайдеров оказались представители отрасли сырья и материалов (-1,17%) из-за слабых показателей металлургов и золотодобытчиков, промышленности (-0,72%) и энергетики (-0,71%).

Square (SQ: +10,2%) приобретает австралийскую финтех-компанию Afterpay (APT-AU) за $29 млрд в акциях, что может усилить позиции Square при конкуренции с PayPal (PYPL). Ferrari (RACE: -2,8%) отчиталась за второй квартал выше ожиданий рынка, но сохранение годового прогноза менеджмента ниже консенсуса обеспокоило инвесторов. Foot Locker (FL: -2,1%) приобретет бренды одежды Atmos за $360 млн и WSS за $750 млн за счет денежных средств. Рынок обеспокоен возможностью снижения объема обратного выкупа акций.

Сегодня мировые фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику. Внимание инвесторов сосредоточено на комментариях ФРС о возможном сворачивании программы QE. Накануне, выступая на CNBC, Кристофер Уоллер, один из членов Совета управляющих ФРС, заявил, что регулятор может объявить об ужесточении ДКП в сентябре и начать сокращать закупки уже с октября текущего года. Также было отмечено, что во многом это решение будет зависеть от двух следующих отчетов по заработной плате в США, ближайший из которых выйдет уже 6 августа.

В центре внимания инвесторов также находятся переговоры по инфраструктурным проектам. В двухпартийную программу уже вносятся правки, а обсуждение пакета стоимостью $3,5 млрд пока продолжается, поскольку столь масштабный проект пока не встречает поддержки даже у большинства демократов. Если на принятие первого из двух указанных предложений рынок, вероятно, отреагирует позитивно, то законопроект от демократов вызывает беспокойство инвесторов ввиду возможного повышения корпоративных налогов и налогов для богатых американцев.

Сезон корпоративных отчетов сигнализирует о том, в первом-втором квартале текущего года компаниями были достигнуты пиковые показатели, за которыми, вероятно, последует снижение. Эмитенты все чаще дают умеренные прогнозы на второе полугодие.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. Гонконгский Hang Seng просел на 0,48%, китайский CSI 300 прибавил скромные 0,01%, японский Nikkei 225 сократился на 0,5%. EuroStoxx 50 повышается на 0,1%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис сократилась до 1,17%. Цена на фьючерс Brent снизилась до $73 за баррель. Золото торгуется вблизи $1812 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4370–4420 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Сегодня квартальные результаты опубликует крупный разработчик игр Activision Blizzard (ATVI). Согласно консенсус-прогнозу, выручка может снизиться на 9-10% г/г из-за высокой базы аналогичного периода 2020-го на фоне пандемии. Как следствие, нормализация игровой активности вполне ожидаема. Скорректированная EPS, согласно общерыночным ожиданиям, составит $0,76 против $0,97 годом ранее. В фокусе внимания инвесторов — скандальная история о сексуальных домогательствах в компании и другие жалобы работников на корпоративную культуру. Игрокам рынка будет важно получить ответ на вопрос о том, как бойкоты сотрудников повлияют на план релизов игр, поскольку, по сообщениям СМИ, работа над некоторыми проектами была приостановлена.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 51, отражая сохранение опасений по поводу темпов восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил консолидацию, начавшуюся на прошлой неделе. Индикатор RSI по-прежнему формирует тройную «медвежью» дивергенцию, а показатель MACD вновь перешел на отрицательную территорию. Угроза краткосрочной коррекции сохраняется, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже уровня поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. Однако, пока этот уровень удерживается «быками», склонность бенчмарка к росту может сохраняться.