Комментарии

ПСБ: Цены на нефть сегодня могут перейти к консолидации при поддержке статистики по США Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Цены на нефть вчера большую часть дня оставались под давлением продавцов, однако к концу дня ситуация на рынке стабилизировалась, позволив активному фьючерсу на Brent удержаться выше уровня 72 долл./барр. Поддержку оказали технические факторы в условиях улучшения общерыночных настроений в ходе американской торговой сессии. Данные Американского института нефти оказались неплохими, также способствуя локальному снижению волатильности: запасы сырой нефти сократились за неделю на 879 тыс. барр., бензинов – упали на 5,8 млн барр. В фокусе внимания сегодня – официальные данные по запасам энергоносителей в США, от которых рынок также ждет сокращения. Мы ждем, что сегодня фьючерс на Brent постарается удержаться у середины нашего целевого диапазона. Однако технически Brent смотрится уязвимой - риск развития снижения в направлении нижней границы нашего диапазона, 70-75 долл./барр., остается высоким. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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