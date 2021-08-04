Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 августа: 4 239,9502 руб/1 г золота и 59,6500/1 г серебра ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 239,9502 руб.

1 грамм серебра - 59,6500 руб.

1 грамм платины - 2 469,4199 руб.

1 грамм палладия - 6 274,2900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2800 р. (0,08%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,02%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4999 р. (0,10%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,5400 р. (0,33%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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