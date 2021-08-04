Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 августа: 4 239,9502 руб/1 г золота и 59,6500/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 239,9502 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,6500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 469,4199 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 274,2900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2800 р. (0,08%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,02%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4999 р. (0,10%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,5400 р. (0,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
АТОР предложила возобновить международный туризм в пандемию
Коронавирусом заразились 130 жителей Иркутска
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги