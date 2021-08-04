ПСБ: Снижение нефтяных цен убавило оптимизм инвесторов в отношении ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2 – 4 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,89% годовых. Давление на рынок рублевого госдолга оказало продолжающееся снижение нефтяных цен (баррель Brent вчера подешевел на 0,7%, до 72,4 долларов), а также снижение спроса на локальные облигации ЕМ из-за роста заболеваемости Covid-19. Суверенные 10-летние облигации Мексики, ЮАР, Индонезии вчера выросли в доходности на 1 - 4 б.п.

Сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению 10-летних ОФЗ-26239 и 20-летних ОФЗ-26238 без заранее объявленного лимита. Премия в «новых» выпусках составляет 15 – 20 б.п. к доходности «досанкицонных» гособлигаций, что может обеспечить высокий спрос локальных игроков.

Внешний фон для рынка ОФЗ сегодня складывается противоречивым. Ждем, что по итогам дня доходность 10-летних ОФЗ останется около 6,9% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»​