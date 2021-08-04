Комментарии

ПСБ: Сегодня рынки ожидают публикации важных макроиндикаторов, которые способны оказать поддержку

В течение дня ожидаем, что рубль будет торговаться у нижней границы диапазона 73-75,1 за доллар.
Учитывая улучшение внешнего фона, индекс МосБиржи начнет торговую сессию среды выше уровня 3800 пунктов и может предпринять попытки развития роста к 3850 пунктов в случае сохранения положительного настроя на глобальных рынках
Ждем, что по итогам дня доходность 10-летних ОФЗ останется около 6,9% годовых

Лента завершила сделку по приобретению сети супермаркетов Billa за 225 млн евро (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: В результате Лента станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов и третьим крупнейшим ритейлером в России. Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы Ленты с учетом реализации сделки и видим в ней реализацию вектора, намеченного в стратегии. Сохраняем целевой диапазон на уровне 280 руб. за акцию, рекомендуем «покупать»

В июле общий объем торгов на МосБирже вырос на 10,4% г/г (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: МосБиржа остается ключевым бенефициаром роста интереса инвесторов к фондовому рынку и, как следствие, увеличения объема торгов. Ожидаем крепких финансовых результатов компании по итогам 6 мес. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 206 руб. на акцию

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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