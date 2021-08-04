Росбанк: Рисковые настроения улучшились во вторник

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Рисковые настроения улучшились во вторник. Индекс S&P в США закрылся на рекордном максимуме 4’423 п (+0.8%), а Stoxx 600 в Европе прибавил 0.2% капитализации благодаря сильной отчетности корпораций, оттеснившей негатив от новой волны пандемии. Инвесторы в Китае пока сохраняют осторожность, взвешивая риски ужесточения регулирования компаний в сфере ИТ — Hang Seng восстанавливает около 1.2% на утренних торгах.

Базовые ставки: Доходность UST’10 перешла в боковик вблизи 1.18% годовых. Рынков ожидают релиза данных по рынку труда в США, аккуратно присматриваясь к комментариям со стороны ФРС США. Сегодняшние высказывания вице-президента Р.Клариды о перспективах сворачивания стимулов могут обострить дискуссии внутри регулятора, особенно если статданные будут сильными.

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent направилась в интервал $72-73/барр. из-за опасений ужесточения карантинных ограничений в Китае при росте заболеваемости «дельта» штамма. Стоимость тройской унции золота не покидает коридор $1805-1820/тр. унц. в ожидании изменения динамики доллара США и долларовых ставок.

Мировые валюты: Пара EUR/USD торгуется без яркой динамки в пределах 1.1855-1.1900. Потенциальное улучшение состояния рынка труда в США будет сдерживать укрепление единой европейской валюты.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Минфин вновь выставил неограниченный объем 2 серий ОФЗ-ПД на первичные аукционы. Правда, вряд ли кто-то рассчитывает на повторение результата недельной давности, когда были размещены облигации на 107 млрд руб. Все-таки сейчас настроения в сегменте ОФЗ куда спокойнее, чем в конце июля, а умы инвесторов занимает вопрос изменения инфляционной цели ЦБ в 2022-23 гг и последствий для долгового рынка. Мы были бы удивлены, если суммарный объем размещения сегодня превысил 50 млрд руб., ожидаем доходности по цене отсечения близко ко вторичному рынку – 7.07-7.09% годовых для серии 26239 (июл.31) и 7.29-7.31% годовых для серии 26238 (май.41) (см. регулярный обзор).