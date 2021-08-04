«Фридом Финанс»: В ожидании статистики по занятости

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 3 августа американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,82%, до 4423 пунктов, обновив исторический максимум. Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,55%, а Dow Jones прибавил 0,80%. В плюсе торговались почти все сектора во главе с энергетическими компаниями (+1,83%), представителями здравоохранения (+1,41%) и промышленности (+1,38%). Среди аутсайдеров оказался сектор коммуникаций (-0,18%).

SolarEdge Technologies (SEDG: +16,3%) по итогам второго квартала превзошла консенсус по выручке и EPS. Сделанный компанией прогноз выручки на третий квартал также оказался оптимистичнее общерыночных ожиданий.

BP (BP: +6,7%) повысила квартальный дивиденд на 4% и увеличила объем обратного выкупа акций на период с июля по сентябрь до $1,4 млрд. Результаты компании за второй квартал превысили ожидания рынка.

Eli Lilly (LLY: +3,8%) отчиталась лучше прогнозов. Высокий объем продаж препарата Cialis компенсирует более слабую выручку от реализации противоковидного лекарства.

Сегодня мировые фондовые площадки в основном движутся вверх. Инвесторы внимательно следят за динамикой заболеваемости COVID-19. Накануне количество зафиксированных случаев заражения в США превысило 100 тыс. Отдельные штаты и компании продолжают ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Посещение ресторанов, клубов и тренажерных залов в Нью-Йорке доступно только тем, кто прошел вакцинацию. Требования относительно доли привитых от COVID-19 сотрудников вводят крупнейшие компании, среди которых Tyson Foods, Walmart, Disney, Facebook, Google, Netflix, Morgan Stanley и др.

Во второй половине текущей недели в центре внимания инвестсообщества будет статистика по рынку труда. Данные о количестве новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP появятся уже сегодня. В четверг будут опубликованы еженедельные сведения о числе первичных обращений за пособием по безработице (прогноз: снижение до 380 тыс.). В пятницу выйдут июльские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз: +850 тыс.) и безработице (прогноз: 5,7% после 5,9% в июне). Состояние рынка труда — один из главных факторов, определяющих политику ФРС, поэтому сильные данные могут оказать на рынок давление, поскольку усилят опасения по поводу возможности досрочного сворачивания QE.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,83%, китайский CSI 300 вырос на 0,9%, японский Nikkei 225 опустился на 0,21%. EuroStoxx 50 повышается на 0,63%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,18%. Цена на фьючерс Brent опустилась ниже $73 за баррель. Золото торгуется вблизи $1820 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4400–4450 пунктов.

Будут опубликованы данные о количестве созданных в июле рабочих мест от агентства ADP (консенсус: +715 тыс. после +692 тыс. за июнь).

Квартальную отчетность представит General Motors Company (GM). Консенсус FactSet закладывает рост выручки автогиганта на 78%, до $29,9 млрд, при EPS на уровне $1,36 после убытка на акцию в размере $0,50, зафиксированного за аналогичный период прошлого года. Активный рост показателей в годовом выражении обусловлен эффектом низкой базы, поскольку на второй квартал прошлого года пришелся разгар пандемии. С пика четвертого квартала 2020-го падение выручки, по прогнозам FactSet, может составить 20%. На общее замедление роста ВВП наложилась проблема дефицита чипов, которая заставила автопроизводителей, в том числе General Motors, приостановить производство на некоторых заводах. Таким образом, одним из важнейших моментов предстоящего релиза станут комментарии менеджмента по поводу урегулирования этого вопроса и гайденс на полный 2021 год.

Также 4 августа выйдет отчетность Booking (BKNG) за второй квартал. Ожидается, что выручка сервиса для поиска и бронирования отелей вырастет на 200% г/г за счет эффекта низкой базы, но будет примерно на 50% ниже результата за аналогичный период 2019 года. Скорректированная EPS, согласно консенсус-прогнозу FactSet, останется на отрицательной территории, но значительно улучшится с прошлогодних -$10,81, достигнув -$1,98. С большой долей вероятности можно ожидать, что в обозримом будущем компания выйдет из убытка, а ее маржинальность начнет расти. Важным аспектом релиза станут комментарии руководства относительно того, как распространение штамма COVID-19 «дельта» влияет на динамику бронирований. Отмечаем, что ожидания по поводу темпов восстановления выручки в следующем квартале практически не изменились за последний месяц, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации в США. Мы рассматриваем это как позитивный фактор.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 48, отражая опасения относительно темпов восстановления американской экономики и роста заболеваемости COVID-19.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка закрылся в непосредственной близости от исторического максимума. Индикатор RSI по-прежнему формирует тройную «медвежью» дивергенцию. Угроза краткосрочной коррекции сохраняется, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. Вчера этот уровень был удержан «быками», поэтому склонность бенчмарка к росту сохраняется.