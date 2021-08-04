«Фридом Финанс»: Внешний фон неоднозначен, цель на закрытие – 3760-3810 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:00 мск 4 августа повысился на 0,2%, отыгрывая вчерашний рост фондового рынка США при стабилизации цен на нефть.

Позитивным драйвером для американских площадок стала новость о согласовании плана инфраструктурных реформ в объеме $1 трлн и вынесении соответствующего законопроекта на голосование в Конгрессе. Впрочем, влияние этого фактора на динамику рынков США мы оцениваем как краткосрочное.

Цены на нефть поддержала новость CNBC о приостановке переговоров по возобновлению ядерной сделки между Ираном и США. Если Иран и далее останется под санкциями, предусматривающими запрет на поставки нефти зарубежным потребителям, риск увеличения предложения нефти, способного сократить дефицит, который до конца года ожидается на уровне 1 млн баррелей в сутки, значительно снизится.

На этом фоне лучше рынка торгуется Башнефть. Ожидается, что ее привилегированные акции в ноябре могут быть включены в индекс MSCI Russia Small с долей 2,3%. Это обеспечит компании приток средств фондов, который оценивается в $3 млн. По соотношению капитализация /запасы Башнефть на 12% дешевле Роснефти, одного из отечественных лидеров по этому показателю. Покупка акций Башнефти дает возможность избавиться от отраслевых рисков, сделав ставку на долгосрочный рост спроса на нефть. Ситуация вокруг управления компанией выглядит вполне прозрачной, что снижает риски инвестиций в ее бумаги. Кроме того, котировки Башнефти способны отыграть рост акций мажоритарного акционера — Роснефти. По мере восстановления ключевых финансовых показателей Башнефти будет повышаться оценка ее справедливой стоимости.

Бумаги Роснефти снижаются на новости о том, что BP plc в качестве акционера Роснефти оценила свою прибыль за второй квартал до вычета налогов и процентов в $643 млн. Экономическая доля BP с учетом квазиказначейского пакета в Роснефти составляет 22,03%. Оценка ВР позволяет с учетом валютного курса прогнозировать доналоговую прибыль Роснефти на уровне 217 млрд руб., притом что консенсус закладывает ее в объеме 224 млрд руб. На наш взгляд, это несущественно для среднесрочных оценок справедливой стоимости компании.

Акции Русагро растут на сообщении о назначении гендиректором сахарного сегмента холдинга Павла Пермякова — бывшего коммерческого директора и руководителя самолетного направления бизнеса ЮТэйр. Перестановки в составе руководства на фоне роста мировых цен на сахар рынок может расценить как то, что компания планирует наращивать долю сахарного сегмента в выручке. Также вероятно, что менеджмент Русагро с учетом значимости рынка сахара для АПК уверен в средне- и долгосрочном росте инвестиционной активности в секторе в целом.

Во второй половине сессии 4 августа прогнозируем снижение на отечественных фондовых площадках. Американские индексы подошли к сильным локальным уровням сопротивления, а внешний фон неоднозначен. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3760-3810 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 72,55-73,35 и 86,25-86,65 соответственно.