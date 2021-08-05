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ПСБ: Спрос на аукционах Минфина составил 145 млрд руб.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду доходность средних и длинных ОФЗ выросла на 2-4 б.п., ОФЗ срочностью до 5 лет завершили торги без изменений. Спрос на аукционах Минфина по размещению нового госдолга оказался довольно большим – 145 млрд руб. При этом на фоне снижения нефтяных цен на этой неделе и повышения доходности UST-10 существенная часть заявок инвесторов на новые бумаги предполагала премию к вторичному рынку. Минфин на первом аукционе продал 10-летние ОФЗ 26239 на 55,4 млрд руб. при спросе 103,3 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,09% (+4 б.п. к закрытию вторника). На аукционе по размещению 20-летних ОФЗ Минфин снизил коэффициент удовлетворения заявок. В рынок были продано ОФЗ 26238 на 19,8 млрд. руб. при спросе 41,7 млрд руб., средневзвешенная доходность составила 7,29% (+2 б.п. к закрытию вторника).

При текущих параметрах исполнения бюджета у Правительства РФ низкие потребности в заимствованиях. В данных условиях Минфин РФ скорее всего продолжит размещение нового госдолга, отсекая заявки с премией более 5 б.п. к вторичному рынку. Неудовлетворенный на аукционах спрос в ближайшие дни будет оказывать поддержку вторичному рынку и обеспечит устойчивость цен ОФЗ к ухудшению внешнего фона. Сегодня ждем, что доходность 10-летних ОФЗ останется около 6,9% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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