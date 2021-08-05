ПСБ: Ввиду уязвимости рынка нефти индекс МосБиржи сегодня перейтет к консолидации в нижней части зоны 3800-3850 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду мировые рынки не показали единой динамики из-за спада оптимизма на рынке США. В течение вчерашнего дня индекс развивающихся рынков MSCI EM и европейские биржевые индексы инерционно продолжили подрастать, однако к концу дня настроения на фондовых рынках ухудшились. Поводом выступили разочаровывающие новости с сезона отчетности в США (General Motors отчитался хуже ожиданий и представила консервативный прогноз), давление на сырьевых рынках и публикация не вполне однозначной статистики по США. Так, неожиданно слабоваты оказались данные по занятости от ADP: число новых рабочих мест в США в июле составило 330 тыс., что оказалось заметно ниже ожиданий, заставив инвесторов опасаться торможения темпов роста экономической активности в стране. И хотя ISM в секторе услуг США оказался сильным, сгладив ситуацию (его июльское значение взлетело к отметке 64,1 пункта, обновив исторические максимумы), все ключевые сектора, кроме IT и телекомов, показали негативную динамику. В результате индексы S&P500 (-0,4%) и Dow Jones IA (-0,9%) откатились от своих пиков.

Сегодня утром настроения на мировых рынках царит безыдейность. Ключевые азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику умеренной амплитуды, слабо снижаются цены на нефть. Вновь в символическом «плюсе» фьючерсы на американские индексы. После данных ADP рынки, по нашему мнению, перешли к напряженному ожиданию завтрашнего отчета Минтруда США по занятости, который также может не порадовать. Мы полагаем, что смешанные настроения на глобальных рынках сохранятся в течение дня.

По итогам среды индекс МосБиржи (+0,4%) смог, несмотря на развитие снижения нефтяных котировок, сохранить большую часть утреннего роста и завершить торги выше 3800 пунктов. В секторальном разрезе лучше рынка вновь смотрелись акции финансового сектора, ведомые TCS Group (+2,0%) и Сбером (+0,4%). А также бумаги металлургического и горнодобывающего сектора, из которых выделим, помимо инерционного движения в ТМК (+1,6%), возврат к пикам года акций Алроса (+2,4%) и ММК (+1,2%). Из прочих ликвидных бумаг отметим отскок акций Сургутнефтегаза (+3,3%), оттолкнувшихся от линии среднесрочной поддержки в 32,5 руб., и затухание ралли в Нижнекамскнефтехиме (+1,7%). В аутсайдерах дня – Роснефть (-1,4%), Транснефть (-1,2%), Акрон (-1,0%) и Россети (-1,0%).

Ввиду уязвимости рынка нефти индекс МосБиржи может сегодня перейти к консолидации в нижней части зоны 3800-3850 пунктов, - для развития роста необходимы позитивные сигналы глобальных рынков. Однако мы ждем сохранения спроса на акции госбанков и металлургов. Сегодня НорНикель представит финотчетность, - рассчитываем, что прогнозы компании окажут поддержку его акциям и рынку в целом.

ПАО "Промсвязьбанк"