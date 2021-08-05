Комментарии

ПСБ: Глобальные рынки перешли к напряженному ожиданию завтрашнего отчета Минтруда США по занятости

Полагаем, что смешанные настроения на них сохранятся в течение дня

В четверг ожидаем незначительное инерционное ослабление рубля и сохранение его в нашем текущем целевом диапазоне 73,0 - 75,1 за доллар

Ввиду уязвимости рынка нефти индекс МосБиржи может сегодня перейти к консолидации в нижней части зоны 3800-3850 пунктов

Ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется около 6,9% годовых

EBITDA ЕВРАЗ выросла в 1 полугодии 2021 года на 94% г/г

Выручка Evraz по МСФО в 1 полугодии 2021 года выросла на 24% г/г, до 6,2 млрд долл. EBITDA – на 94% г/г, до 2 млрд руб., чистая прибыль – в 2,3 раза г/г, прибыль на акцию выросла до 0,82 долл. Компания выплатит промежуточные дивиденды в $0,55 на акцию, в сумме 802,3 млн. долл. и планирует завершить выделение угольных активов к декабрю 2021 г.

НАШЕ МНЕНИЕ: благоприятная ценовая конъюнктура на товарных рынках в 1 полугодии 2021 года оказала положительное влияние на финансовые показатели компании. Полагаем, что текущий высокий уровень цен на сталь сохранится и во втором полугодии, однако темпы их роста будут замедлятся. Тем не менее, эти факторы позволят компании обеспечить высокий уровень дивидендов по итогам 2021 года.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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