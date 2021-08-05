Росбанк: Акции не проявили единой динамики в среду

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Акции не проявили единой динамики в среду. Американский S&P потерял 0.4% вслед за снижением акций энергетического сектора. Европейский Stoxx 600, напротив, прибавил 0.6% на закрытии, получив поддержку от неплохой корпоративной отчетности. В Азии по-прежнему сохраняется настороженность из-за регулятивных мер для компаний и роста заболеваемости, из-за чего ведущие индексы продолжают корректироваться.

Базовые ставки: Смешанные данные и сигналы ФРС повысили волатильность доходности UST’10. В течение дня индикатор падал до 1.12% на фоне выхода слабых данных от компании ADP по рынку труда в США в июле. Однако госдолг США отреагировал ростом доходностей на «ястребиные» сигналы от Р.Клариды – по его мнению ФРС сможет перейти к повышению ставок с начала 2023 года.

Сырьевой рынок: Нефть Brent отступила вниз к $70/барр. на фоне роста недельных сырьевых запасов до 439 млн барр. по данным Минэнерго США, а также волнений из-за распространения «дельта»-вируса. Рост стоимости золота выше $1815/тр. унц. был ограничен более крепким долларом США.

Мировые валюты: Курс EUR/USD резко вернулся в интервал 1.1830-1.1840. Реакция последовала после комментариев Р.Клариды и довольно стремительной переоценки денежным рынком ожидаемой траектории по учетной ставке. Уже в пятницу настроения вновь будут протестированы отчетом по рынку труда США, поэтому волатильность может сохраниться.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Фокус Минфина на первичном рынке вновь переключился на объем. Вчера Министерство разместило новый долг на 75.3 млрд руб., из которых 55.4 млрд руб. пришлось на 10-летней серии 26239, и оказалось готовым ощутимо переплатить за объем. Доходность по цене отсечения для серии 26239 составила 7.12% годовых – для сравнения, еще во вторник в обед бумага торговалась по 7.02%. Напомним, что до 21 июля Минфин размещал крайне ограниченный объем пост-санкционных серий ОФЗ-ПД и демонстрировал высокую избирательность по цене.

Подобную смену тактики участники рынка могут интерпретировать по-разному. С одной стороны, Минфин использует рост интереса к первичным аукционам для ускоренного удовлетворения годового плана по внутренним займам. С другой стороны, ведомство обеспечивает себе чуть большую защиту от возможных сюрпризов со стороны монетарных регуляторов осенью, будь то Банк России или ФРС США.

Тем не менее, готовность Минфина размещать больше длинной дюрации по более высоким доходностям пока представляет умеренный негатив для вторичного рынка: аукционная серия 26239 закрывалась вчера с доходностью 7.08% годовых.

Макроэкономика: Росстат зафиксировал недельную дефляцию. За период c 27 июля по 2 августа ИПЦ снизился на 0.06% по данным Росстата — эта динамика вернула годовую оценку инфляции к отметке 6.40% г/г. Понижательное давление на ИПЦ во многом обусловлено сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию (-3.1% н/н), а также замедлением роста цен на стройматериалы.

За последнюю неделю цены на товары в потребительской корзине показали неоднородную динамику. Среди продуктов питания различные виды мяса и мясная продукция подорожали на 0.2-0.4% н/н. Отдельно стоит отметить продолжающийся рост цен на бензин (+0.2% н/н).

Помимо недельных данных, большую значимость на текущей неделе будет иметь месячная статистика по итогам июля. От нее мы ожидаем чуть больше деталей по проблемным сегментам – сфере туризма, стройматериалам. Годовая оценка по итогам июля может составить 6.5-6.7% г/г, однако в свете замедления роста цен в начала августа, не видим поводов для беспокойства в случае отклонения к верхней границе диапазона (6.6-6.7% г/г). Впереди предстоит еще целый месяц с потенциальным «дефляционным» давлением на цены продуктов питания, поэтому сохранение ключевой ставки на уровне 6.5% на сентябрьском заседании пока видится базовым сценарием.