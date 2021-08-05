«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально негативный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

В начале дня возможна просадка российских индексов с тестированием уровня 3800 пунктов по индексу МосБиржи в качестве поддержки.

Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, на сырьевом рынке преобладают покупки, но нефть способна возобновить снижение.

Германия сообщила о росте производственных заказов на 4,1% за июнь при ожиданиях роста на 1,9%. Великобритания в 11:30 мск опубликует индекс деловой активности в строительном секторе. Банк Англии в 14:00 мск объявит решение по ставке. В США в 15:30 мск статистика первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю, а также торговый баланс за июнь.

В России выйдет статистика по инфляции за июль. Ожидается ускорение роста цен до 6,6% с 6,5% в июне. Отчётность за II квартал предоставят «Ростелеком», «ФосАгро», ТГК-1, ГМК «Норникель».

Индекс МосБиржи пока отменил коррекцию

Индекс МосБиржи в течение всего дня боролся с негативным влиянием нефти, но смог всё же закрыть день выше 3800 пунктов и 50-дневной скользящей. Нефть явно мешала оптимистам, но секторы финансов, а также химии и нефтехимии смогли удержать рынок от снижения. Тем не менее, не только нефть, которая стремилась к $70 за баррель Brent, но и фон торгов на западных биржах к вечеру заметно подпортился.

По итогам торгов 4 августа индекс МосБиржи — 3810,62 п. (+0,4%), а индекс РТС — 1640,30 п. (+0,2%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 58,810 млрд рублей.

9 отраслевых индексов выросли и 1 упал. Химия и нефтехимия (+1,26%) и финансы (+1,25%) стали лидерами дня. В минусе закрылся только сектор электроэнергетики (-0,08%).

Таким образом, индекс МосБиржи смог отменить нарастающую вероятность коррекции. В случае закрытия дня ниже 3800 пунктов перспектива движения в сторону 3600 пунктов становилась бы всё более очевидной. Впрочем, август это загадочный месяц, когда устойчивое движение может сформироваться вопреки явным сигналам.

Из интересной информации отметим лишь статистику Московской Биржи. Возможно, что именно продолжающийся рост числа частных инвесторов не даёт рынку развить полноценную коррекцию. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на МосБирже, за июль увеличилось на 446 тыс. человек, достигнув 13,2 млн, говорится в сообщении биржи. В июле 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 млн человек Частные инвесторы вложили в июле в российские акции на Мосбирже 34 млрд руб., в облигации – 43 млрд руб., в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 8,3 млрд руб. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июле составила 36,3%, облигациями – 15,2%, на срочном рынке – 42,6%, на спот-рынке валюты – 12,1%.

Спрос на ОФЗ остаётся высоким при относительно низкой доходности

Заметно хуже дела шли у российской валюты, которая последовательно получала удары от Минфина, нефти и американского доллара на заявлениях представителей ФРС. В моменте рубль укреплялся до 72,70 за доллар и 86,27 за евро.

Первой неприятностью стали планы финансового ведомства на закупку валюты в рамках бюджетного правила на август. В период с 6 августа по 6 сентября на эти цели будет направлено 315,9 млрд рублей, или 14,4 млрд рублей по сравнению с 13,5 млрд рублей в период с 7 июля по 5 августа. Соответственно, можно говорить о небольшом усилении давления на российскую валюту.

От более сильной реакции на планы Минфина немного спасли итоги аукционов ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 55,429 млрд рублей. Спрос составил 103,332 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,09%. Как минимум, доходности не растут выше весенних максимумов, а это означает, что рынок имеет весьма сдержанные ожидания по поводу дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 19,849 млрд рублей. Спрос оказался на уровне 41,703 млрд рублей при средневзвешенной ставке 7,29%.

На Forex доллар усилил свои позиции. DXY повышался на 0,2% и торговался выше 92,25 п. Теряли позиции против доллара все его основные конкуренты, включая евро, фунт стерлингов, а также сырьевые AUD и CAD. Лишь NZD чувствовал себя более уверенно, укрепляясь на 0,4%. Безработица в Новой Зеландии упала до 4,0% в II квартале при ожиданиях снижения до 4,5%. То есть у RBNZ появляется всё больше поводов для повышения ставки. В ANZ Bank полагают, что уже к середине 2022 года она повысится до 1,5%.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 92,28 (+0,22%),

USD-RUB – 73,17 (+0,32%),

EUR-RUB – 86,58 (+0,02%),

EUR-USD - $1,184 (-0,23%),

GBP-USD - $1,389 (-0,18%),

USD-JPY – 109,48 (+0,39%).

Американская статистика далека от идеала, но представители ФРС применяют «ястребиную» риторику

Торги в США начинались с весьма неожиданных данных труда, а продолжились весьма странными заявлениями представителей ФРС, если соотносить их с вышедшей статистикой.

На рынке труда в США не все в порядке. Рост первичных заявок на пособие по безработице в июле намекал на возможные проблемы, которые подтвердились. Согласно статистике ADP Services, по итогам июля частный сектор американской экономики создал всего 330 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 700 тыс. Прочая статистика также оказалась немного хуже, чем в предыдущем месяце. Индекс деловой активности в сфере услуг от IHS Markit’s снизился до 59,9 п. с 64,6 п. в июне, а сводный индикатор упал до 59,9 п. с 63,7 п. в июне. Индекс ISM в сфере услуг США единственный показал рост до 67,0 п. с 60,4 п. в июне.

Тем не менее, представители ФРС решили не ограничивать себя в «ястребиных» выражениях. Если экономическая ситуация будет развиваться в соответствии с прогнозом ФРС, то условия, необходимые для повышения ставки по федеральным фондам, сложатся к концу 2022 года, отметил вице-председатель Ричард Кларида. Ключевым риском для прогноза Центробанка является более быстрое распространение дельта-штамма.

Глава ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард подчеркнул, что повышенная инфляции в США - временное явление, но “она будет более устойчивой”, чем ожидается. Буллард ожидает инфляцию на уровне 2,5-3% в 2022 г. Инфляция пойдет на спад, но не так быстро, как многие думают, подчеркнул глава ФРС Сент-Луиса. То есть можно говорить о том, что ожидания сильного экономического роста вкупе с устойчиво повышенной инфляцией могут сформировать условия для сокращения стимулов раньше, чем предполагалось.

Акции Victoria’s Secret (-0,53%) торговались второй день в качестве самостоятельной компании. Накануне они подорожали на 26%.

Royal Caribbean Group (-2,5%) отчиталась об убытках больше ожиданий на фоне возвращения к работе круизных лайнеров при низкой загрузке.

General Motors (-8,91%) отчиталась хуже ожиданий по прибыли на фоне почти удвоения выручки. Менеджмент в очередной раз предупредил о возможных сложностях из-за поставок микросхем. Инвесторы услышали предупреждение и проигнорировали повышение прогноза на финансовый год.

Бумаги скандального онлайн-брокера Robinhood Markets Inc. (+50,41%) пользовались повышенным спросом. Со дня первичного размещения прошло менее недели, а бумага уже стала целью собственных клиентов, использующих координацию через соцсети.

9 секторов S&P 500 снизились и лишь 2 выросли. Самый сильный рост в коммуникациях (+0,23%), а самое большое падение в энергетике (-2,93%).

По итогам торгов:

DJIA - 34792,67 п. (-0,92%),

S&P 500 - 4402,66 п. (-0,46%),

NASDAQ - 14780,53 п. (+0,13%).

Власти КНР ищут новые «грешные» индустрии

Торги в Азии проходили разнонаправленно. Пример индексов США, распространение COVID-19-Delta и локальные проблемы пока не позволяют оптимистам чувствовать себя уверенно.

Впрочем, японскому рынку было достаточно ослабления иены. Ещё пару дней назад доллар стоил менее 109 иен, но накануне японская валюта резко ослабла, что и помогло акциям местных экспортёров. Коронавирусная проблема продолжает нарастать. Во вторник было зарегистрировано 14207 новых случаев по всей стране, а в Токио 4166 тыс. заболевших. Акции производителя офисной техники Ricoh провалились более чем на 11%. В самом деле, при удалённой работе потребность в принтерах и копирах существенно снижается. Повышенным спросом пользовались компании морских перевозок. Акции Rakuten подорожали более чем на 7% на новостях о контракте на построение новой сети мобильной связи в Германии.

Китайский рынок торговался в небольшом плюсе. Продолжили снижение акции, связанные с индустрией онлайн игр на фоне очередных публикаций, которые направлены на указание «верного» пути развития отрасли. Бумаги Tencent теряли более 1,5%. Очередной целью официальной прессы стали производители гаджетов для вейперов. Публикации указывают на то, что данные гаджеты могут легко купить подростки, кому не исполнилось 18 лет. Также в финансовых СМИ обсуждают официальные разбирательства по поводу повышения цен на удобрения. И, наконец, внимание научной прессы коснулось производителей алкоголя. Утверждается, что алкогольные напитки провоцируют некоторые виды рака. При всём многообразии публикаций китайский рынок всё же нашел в себе силы проявить спокойствие.

На Forex доллар торговался без существенной волатильности. DXY немного повышался, но оставался ниже 92,30 п. Валюты риска NZD, CAD, AUD укреплялись в пределах 0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 1,20% по сравнению с №,19% накануне вечером.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 27717,37 п. (+0,48%),

Hang Seng - 26322,24 п. (-0,39%),

Shanghai Composite - 3473,13 п. (-0,12%).

Провал котировок нефти был обеспечен неожиданным ростом запасов в США

После очередного провала нефть пытается восстановить потери. Отметка $70 за баррель Brent пока устояла.

Минэнерго США накануне сообщило, что на неделе до 30 июля коммерческие запасы нефти выросли на 3,6 млн бар. до 439,2 млн бар. Запасы бензина упали на 5,3 млн бар., а дистиллятов увеличились на 0,8 млн бар. Добыча за неделю не изменилась и осталась на уровне 11,2 млн бар. Средний показатели поставок за четыре недели составили: 20,5 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +12,4% за год; 9,4 млн бар. бензина в сутки, или +8,8% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +5,7% за год. Поставки авиационного топлива увеличились на 42,9%. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 4,0 млн бар., а также падение запасов бензина на 1,1 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар.

По состоянию на 9:00 мск: