Спрос на облигации Россельхозбанка в три раза превысил предложение

05 августа 2021 года состоялось размещение облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-10-002Р со сроком обращения 3 года и объемом 10 млрд руб. Сбор заявок проходил 03 августа 2021 года в формате бук-билдинга.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,75-7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,90-8,00% годовых. В ходе бук-билдинга РСХБ несколько раз снижал ориентир ставки купона и установил финальную ставку существенно ниже начального диапазона – на уровне 7,60% годовых. Общий объем спроса превысил 28 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Мы благодарим инвесторов за высокую оценку кредитного качества Россельхозбанка. Трехкратная переподписка позволила сформировать диверсифицированную книгу заявок, и мы уверенны в дальнейшей высокой ликвидности выпуска. Инвесторы оценили спрэд ставки купона к G-кривой Московской Биржи равным 82 б.п. на дату сбора заявок, что говорит о надежности Россельхозбанка и доверии рынка», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения совместно с Банк ГПБ (АО), ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ».