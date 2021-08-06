«Фридом Финанс»: В роли защитных активов выступают бумаги «Ростелекома»

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск прибавил 0,1%, несмотря на снижение нефтяных котировок и отмечавшиеся вчера сравнительно активные продажи бумаг на американском рынке, который сегодня на премаркете продолжает консолидироваться.

Опубликованные 4 августа данные о количестве новых рабочих мест в частном секторе США оказались в два раза ниже прогнозов, составив всего 330 тыс. Как следствие, запланированный на завтра релиз по занятости в неаграрных секторах США, вероятнее всего, также будет слабым. Если эти ожидания подтвердятся, уверенность рынка в том, что ФРС в ближайшие месяцы не будет ужесточать ДКП, укрепится.

Сезон отчетности продолжается, данные за второй квартал уже опубликовали 59% компаний из индекса S&P 500. При этом 77% из отчитавшихся эмитентов превзошли консенсус-прогнозы по чистой прибыли. По данным S&P, повышение этого показателя для компаний из индекса широкого рынка составит в среднем около 20%, что примерно соответствует максимуму за период 2011–2020 года. Эти ожидания оказывают позитивное влияние на рыночный спрос.

Однако воздействие негативных факторов сохраняется. К ним в первую очередь можно отнести регуляторные риски, связанные с риторикой и мерами финансовых властей ведущих мировых экономик.

В российском фондовом сегменте в роли защитных активов выступили бумаги «Ростелекома». По итогам первого полугодия выручка эмитента увеличилась на 9% г/г, до 270,5 млрд руб. При этом OIBDA повысился на 16%, до 111,4 млрд руб., а чистая прибыль удвоилась, составив 22,98 млрд руб. По заявлениям менеджмента, рост выручки во втором квартале 2021 года обусловлен увеличением доходов от услуг мобильной связи, цифровых сервисов и сегмента ШПД. Фактические результаты компании превзошли прогнозы рынка и позволяют рассчитывать на повышение среднерыночных оценок справедливой стоимости компании на 3–5%.

Котировки «Газпром нефти» и «Роснефти» снижаются, следуя за динамикой цен на нефть. Еще одним фактором давления на нефтегазовый сектор служит новость о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена продолжить внеплановые проверки частных топливных трейдеров: она направила заявки еще четырем из них. Ранее ФАС заявляла, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов. Запросы были направлены, в частности, в «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть».

Вчера в рамках программы по сдерживанию инфляции Минэнерго предложило запретить экспорт бензина Аи-92 и АИ-95 на три месяца, сохранив, однако, возможность для экспорта риформата — основного компонента товарного автобензина. Мы полагаем, что меньшая жесткость решений регуляторов, направленных на снижение ИПЦ, отражает наличие в экономике сравнительно сильных факторов, обуславливающих рост цен: власти, как правило не спешат с введением жестких ограничительных мер, если не уверены, что рынок эти меры поддержит. Таким образом, мы считаем, что в перспективе ближайших месяцев цены на бензин будут стабильны.

Акции ГМК «Норникель» растут в преддверии выхода статистики за первое полугодие по МСФО. Консенсус предполагает очень существенное, на 20– 30%, сокращение выручки под влиянием подтопления рудников «Октябрьский» и «Таймырский», которое привело к падению производства и продаж и, возможно, обусловило дефицит продукции компании. Мы считаем, что влияние этого фактора несколько переоценивается рынком, что транслируется в сравнительно благоприятную динамику котировок ГМК. Если наш прогноз по выручке, EBITDA и чистой прибыли компании в первом полугодии ($9 млрд, $5,8 млрд и $4,1 млрд соответственно) реализуется, не исключена фиксация покупателями прибыли.

В четверг во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3780–3815 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,00–73,45 и 86,35–87,75 соответственно.