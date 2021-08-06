«Фридом Финанс»: В фокусе данные по занятости

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 4 августа американские биржи завершили разнонаправленно. S&P 500 просел после очередного рекорда накануне на 0,46%, до 4403 пунктов, Dow Jones упал на 0,92%, а Nasdaq прибавил 0,13%. Почти все отрасли продемонстрировали снижение. Хуже прочих выглядели энергетические компании (-2,93%) ввиду очередного падения нефтяных котировок, а также представители сектора промышленности (-1,37%), в особенности за счет динамики акций авиаперевозчиков, и нециклических потребительских товаров (-1,26%) из-за снижения стоимости бумаг автопроизводителей и компаний гостиничного бизнеса.

Поставщик ПО Paycom Software (PAYC: +10,7%) отчитался лучше ожиданий и повысил гайданс на полный 2021 год. Аналитики подчеркивают ускорение темпов роста бизнеса PAYC и выход компании на крупных заказчиков.

Квартальные результаты Lyft (LYFT: -10,6%) побили ожидания рынка, но был представлен слабый гайданс ввиду снижения цен на услуги. Факторами давления остается новый штамм коронавируса и регуляторные риски.

General Motors (GM: -8,9%) отчиталась лучше консенсус-прогноза и повысила гайданс, однако инвесторов беспокоит влияние дефицита чипов на производственные показатели компании.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. К настоящему моменту за 2-й квартал отчиталось уже более 75% эмитентов из индекса S&P 500. Данные компаний по выручке и EPS показывают рекордное превышение консенсус-прогнозов. Основными факторами давления на бизнес во 2-м полугодии остаются перебои в цепочках поставок и инфляция.

Заявления представителей ФРС относительно сроков начала ужесточения проводимой ДКП по-прежнему неоднородны. Но рынок не спешит отыгрывать каждый комментарий и ожидает более точной информации от Джерома Пауэлла на встрече в Джексон-Хоул, которая должна пройти в августе. Опубликованные вчера данные о количестве созданных в июле рабочих мест оказалась слабее июньского показателя. Новая статистика по рынку труда, которая должна выйти сегодня и завтра, дополнит картину, что позволит регулятору оценить прогресс в восстановлении занятости, который является ключевым фактором для принятия решения по проводимой ДКП.

Обеспокоенность инвесторов по-прежнему вызывают неблагоприятная эпидемическая обстановка и вопросы об эффективности существующих вакцин в отношении штамма «дельта». В ближайшие дни, вероятно, рынки продолжат оценивать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,84%, китайский CSI 300 потерял 0,61%, японский Nikkei 225 вырос на 0,52%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,44%.

Аппетит к риску слабый. Доходность 10-летних трежерис находится вблизи 1,19%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется вблизи $70 за баррель. Золото держится около $1812 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4370–4430 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз: 384 тыс. против 400 тыс. периодом ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 47 пунктов из 100, что свидетельствует о нарастающем напряжении на фондовом рынке.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался. Индикатор RSI по-прежнему формирует тройную «медвежью» дивергенцию. Угроза краткосрочной коррекции сохраняется, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже уровня поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. Ранее этот уровень был удержан «быками», поэтому склонность бенчмарка к росту сохраняется.