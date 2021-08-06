ПСБ: Увеличению доходов НорНикеля способствовал в первую очередь уверенный рост цен на металлы в условиях повышенного спроса на сырьевых рынках

ГМК Норильский Никель в четверг представил финансовые результаты по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года, существенно увеличив выручку, а также рентабельность по EBITDA. Увеличению доходов НорНикеля способствовал в первую очередь уверенный рост цен на металлы в условиях повышенного спроса на сырьевых рынках. Свободный денежный поток сократился на 49% г/г, прежде всего за счет возмещения экологического ущерба в размере 2,0 млрд долл. и роста капитальных затрат. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA лишь немного увеличился и составил 0,7х. Согласно дивидендной политике компании, мы ожидаем промежуточные дивиденды в размере 705 рублей на акцию.

Мы квалифицируем представленные финансовые результаты как сильные и, отмечая привлекательный дивидендный профиль НорНикеля и наш позитивный среднесрочный взгляд на рынки драгметаллов, подтверждаем нашу рекомендацию «покупать» акции компании с целевой ценой в 28 445 руб.

Выручка НорНикеля по итогам 6 месяцев 2021 года составила 8,6 млрд долл. (+33% г/г). Несмотря на снижение производства никеля на 26% и палладия на 28% в первом полугодии 2021 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, компания продемонстрировала уверенный рост продаж благодаря хорошей ценовой конъюнктуре рынков металлов: отпускные цены на металлы вносящие основной вклад в структуру выручки, подскочили в среднем от 21% до 65 %

Скорректированная EBITDA компании составила 5,7 млрд долл. по результатам 1п2021. EBITDA выросла в 3 раза по сравнению показателем годом ранее за счет ухода разового негативного фактора: в 1п 2020 года компания резервировала расходы на выплату экологического ущерба, который возник в 2020 году в размере 2,072 млрд долл.

Данная ситуация позволила рентабельность по EBITDA достичь максимумов с 2006 года и составила 64%.

Свободный денежный поток снизился на 49% из-за выплат в связи с возмещением экологического ущерба, который составил 1,968 млрд. долл. и был выплачен весной текущего года.

Согласно пресс-релизу компании, водоприток был остановлен в марте, рудник «Октябрьский» вышел на 100% мощность к середине мая. На текущий момент «Таймырский» же работает на 80% от полной мощности, полное восстановление добычи ожидается в середине ноября. Мы ожидаем, что к концу года НорНикель сможет нарастить добычу, что положительно скажется на финансовых результатах за 2021 год.

НорНикель также ожидает сохранения общемирового дефицита никеля и палладия в 2021 году. Мы полагаем, что ограниченное предложение на металлы и сильный спрос позволит ценам оставаться на высоком уровне.

Ожидаем, что высокие цены на металлы, а также положительная конъюнктура помогут НорНикелю показать сильные финансовые результаты по итогам 2021 года.

В соответствии с дивидендной политикой мы ожидаем, что промежуточный дивиденд может составить 705 рублей. Исходя из текущих котировок акций компании дивидендная доходность может составить 2,8% дивидендной доходности. А по итогам года совокупная дивидендная доходность может достичь 6%. По нашему мнению, представленная финансовая отчетность НорНикеля соответствует нашим модельным предположениям. Мы рекомендуем «покупать» акции Норильского Никеля, наш целевой уровень составляет 28 445 руб.

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