Комментарии

«Фридом Финанс»: Драйвер роста предоставил внешний фон

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 5 августа на отечественных площадках преобладала позитивная динамика. Индекс Мосбиржи подошел вплотную к пикам середины июля. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции БСП (+5,7%). Среди наиболее ликвидных бумаг аутсайдерами оказались акции QIWI (-1,84%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 73,00-75,00.

Реакция инвестсообщества на отчет Норникеля (GMKN 25 516, +0,28%)оказалась слабой. При этом результаты ГМК превзошли ожидания. Ввиду повышения цен на металлы выручка компании увеличилась до $8,9 млрд, хотя объемы производства никеля и меди сократились. Рентабельность по EBITDA достигла рекордных 64%. Долговая нагрузка существенно не изменилась, несмотря на значительное уменьшение объема денежных средств по причине роста капзатрат, отчислений на выплату штрафа и дивидендов. Мы повысили прогноз финансовых показателей Норникеля на второе полугодие. Полагаем, что выручка компании способна достичь $20 млрд при EBITDA $11,2 млрд. Позитивной динамике этих показателей не помешает повышение налогов при условии отсутствия значительной и продолжительной коррекции в ценах на основные металлы Таргет по акции ГМК мы повысили до 35 тыс. на горизонте 12 месяцев. 

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешний фон позитивен, но инвесторы не будут активно наращивать длинные позиции перед выходными. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800-3850 п. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00-73,50.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
С начала пандемии в Иркутске коронавирусом заболела 31 тысяча человек
За прошедшие сутки 27 жителей Приангарья скончались от коронавируса
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в 35 российских регионах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги