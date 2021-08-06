ПСБ: ОФЗ консолидируются на достигнутых уровнях

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 6,92% годовых. Доходность ОФЗ срочностью 6-8 лет снизилась на 1 б.п. Спрос на рублевые гособлигации был поддержан результатами прошедших аукционов в среду, на которых остались неудовлетворёнными заявки на 70 млрд руб. Также позитивным фактором для рынка ОФЗ стал умеренный рост цен на нефть (+1,3% за баррель Brent, до 71, 3 долл.). В то же время опасения замедления мировой экономики из-за роста заболеваемости Covid-19 обуславливают низкий аппетит к риску ЕМ. Вчера локальные облигации развивающихся стран преимущественно дешевели. Также негативным фактором для облигаций ЕМ стали комментарии представителей ФРС о необходимости сворачивания программы покупки активов.

Сегодня ждем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне около 6,9% годовых. Важное значение для рынка рублевых облигаций и всех ЕМ сегодня будут иметь данные по рынку труда в США, которые повлияют на ожидания перспектив сокращения монетарных стимулов ФРС.

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