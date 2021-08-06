Комментарии

ПСБ: ОФЗ консолидируются на достигнутых уровнях

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 6,92% годовых. Доходность ОФЗ срочностью 6-8 лет снизилась на 1 б.п. Спрос на рублевые гособлигации был поддержан результатами прошедших аукционов в среду, на которых остались неудовлетворёнными заявки на 70 млрд руб. Также позитивным фактором для рынка ОФЗ стал умеренный рост цен на нефть (+1,3% за баррель Brent, до 71, 3 долл.). В то же время опасения замедления мировой экономики из-за роста заболеваемости Covid-19 обуславливают низкий аппетит к риску ЕМ. Вчера локальные облигации развивающихся стран преимущественно дешевели. Также негативным фактором для облигаций ЕМ стали комментарии представителей ФРС о необходимости сворачивания программы покупки активов.

Сегодня ждем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне около 6,9% годовых. Важное значение для рынка рублевых облигаций и всех ЕМ сегодня будут иметь данные по рынку труда в США, которые повлияют на ожидания перспектив сокращения монетарных стимулов ФРС.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
С начала пандемии в Иркутске коронавирусом заболела 31 тысяча человек
За прошедшие сутки 27 жителей Приангарья скончались от коронавируса
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в 35 российских регионах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги