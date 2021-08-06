Комментарии

ПСБ: Мировые рынки ведут себя нейтрально, ожидая публикации данных по рынку труда в США

В течение дня не ожидаем значимой динамики цен на доллар и смотрим на его сохранение в нашем текущем целевом диапазоне 73,0-75,1

Полагаем, что индекс МосБиржи сегодня в первой половине торгов воздержится от резких движений и останется в диапазоне 3800-3850 пунктов. В дальнейшем позитивная внешняя конъюнктура будет способствовать продолжению роста индекса к отметке 3900 пунктов

Ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне около 6,9% годовых

Выручка НорНикеля (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 1 полугодии 2021 года выросла на 33% г/г – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: благоприятная ценовая конъюнктура на товарных рынках в 1 полугодии 2021 года оказала сильную поддержку финансовым показателям компании, несмотря на снижение добычи компании вследствие аварий на рудниках. Полагаем, что текущий уровень цен на металлы сохранится и во втором полугодии, что окажет поддержку финансовым результатам компании по итогам 2021 года.

Выручка Ростелекома (ПОКУПАТЬ) по МСФО во 2 кв. 2021 года выросла на 9% г/г – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Положительно оцениваем отчетность компании. Ключевые финансовые метрики превысили консенсус-прогнозы.  Динамика выручки обусловлена ростом мобильного направления, цифровых сервисов и прочих услуг. Улучшение прогноза по OIBDA позволяет мудить о положительной динамике операционных результатов. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 109 руб. на акцию.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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