Комментарии

Росбанк: Акции не поддались страхам «дельта» штамма

Настроения мировых рынков      

Фондовый рынок: Акции не поддались страхам «дельта» штамма. Основные бенчмарки США S&P 500 и NASDAQ прибавили 0.6-0.8%, обновив рекордные уровни на закрытии, в Европе Stoxx 600 поднялся на 0.4% по мере выхода сильной отчетности корпораций. Азиатские акции сохранили волитальность на фоне опасений ужесточения регулирования, а также потенциальных проблем с долгом холдинга Evergrande.

Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.24% годовых (+5 бп). В фокусе сегодня данные по американскому рынку труда — сильные данные отчета NFP могут усилить аргументацию «ястребов» в составе ФРС США в пользу ускорения повышения ставок.

Сырьевой рынок: Баррель Brent сместился в диапазон $70-72/барр. — волнение относительно распространения «дельта» штамма в Азии сдерживает укрепление нефтяных котировок. Золото пикировало к отметке $1800/тр. унц. на фоне роста индекса доллара США.

Мировые валюты: Евро-доллар отступает к 1.1800. Валютные рынки продолжают взвешивать шансы более быстрого ужесточения риторики ФРС США, особенно при условии выхода сильных в США сегодня (15:30 мск). Евро на этом фоне откатился до 1.1820, а доллар (индекс DXY) сохранил уверенность на уровне 92.3 п.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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