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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 августа: 4 260,6699 руб/1 г золота и 59,8700/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 260,6699 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,8700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 394,7500 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 259,7500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,3302 р. (0,46%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,33%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 50,6699 р. (2,07%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,1099 р. (0,90%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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