Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 августа: 4 230,8599 руб/1 г золота и 58,7200/1 г серебра ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 230,8599 руб.

1 грамм серебра - 58,7200 руб.

1 грамм платины - 2 355,8999 руб.

1 грамм палладия - 6 240,0698 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,8099 р. (0,70%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1500 р. (1,92%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,8500 р. (1,62%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,6800 р. (0,31%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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