«Фридом Финанс»: S&P 500 проведет торги в диапазоне 4375-4425 пунктов

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 6 августа американские биржи завершили на положительной территории. S&P 500 вырос на 0,6%, до 4429 пунктов, Dow Jones прибавил 0,78%, а Nasdaq поднялся на 0,78%. Лучшую динамику при поддержке уверенных результатов нефтедобытчиков, переработки и нефтесервисов продемонстрировал сектор энергетики (+1,28%). Благодаря возобновившемуся повышению доходности трежерис среди лидеров роста оказался и сектор финансов (+1,24%). Аутсайдером под влиянием неуверенных отчетов в сегментах медицинских услуг и дистрибуции стал сектор здравоохранения (-0,38%).

Fox Corp. (FOXA: +6,6%) отчиталась за четвертый фискальный квартал лучше ожиданий инвесторов, продемонстрировав рост доходов от рекламы в сегментах телевизионных и кабельных сетей. Кроме того, компания повысила дивиденды.

Booking Holdings (BKNG: +5,9%) превысил прогноз рынка по выручке и EBITDA за квартал. Количество бронирований в июле превзошло уровень 2019 года. В то же время распространение штамма COVID-19 «дельта» может не лучшим образом повлиять на результаты компании в августе и сентябре.

Квартальные показатели Fastly (FSLY: -10,4) совпали с ожиданиями рынка, но прогноз компании на третий квартал оказался значительно слабее консенсуса аналитиков из-за потери крупных клиентов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Накануне сенаторы обсуждали законопроект инфраструктурных реформ, сформированный представителями обеих парламентских партий. Но все же прийти к соглашению по оставшимся поправкам не удалось, хотя стороны были близки к этому. Голосование по продвижению законопроекта к окончательному принятию запланировано на 7 августа. Рынок с высокой вероятностью позитивно отреагирует на положительное решение в отношении «двухпартийного» проекта инфраструктурных преобразований. Однако значительного прогресса в продвижении гораздо более затратной аналогичной программы, разработанной демократами, по-прежнему не наблюдается.

Угрозу дальнейшего распространения штамма COVID-19 «дельта» на рынке принимают с долей скепсиса. Сохраняющаяся эффективность существующих средств профилактики этого заболевания, уже достигнутый высокий уровень вакцинации и появление коллективного иммунитета, а также отсутствие у государства планов возобновлять карантинные ограничения способствуют продолжению восстановления экономики. Комментируя публикацию квартальных отчетов, представители отраслей, наиболее уязвимых для фактора пандемии, отмечали, что новая волна заболеваемости не оказала существенного влияния на спрос. На этом фоне администрация Байдена рассматривает возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета для активизации прививочной кампании.

Азиатские фондовые площадки в ходе торгов 6 августа продемонстрировали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,01%, китайский CSI 300 опустился на 0,55%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,33%. EuroStoxx 50 теряет 0,08%.

Аппетит к риску восстанавливается. Доходность 10-летних трежерис поднялась до 1,21%. Фьючерс на нефть марки Brent растет до $71,6 за баррель. Золото снижается до $1802 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4375–4425 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные об уровне безработицы в США за июль (прогноз: 5,7% против 5,9% в июле), а также о динамике заработной платы. Консенсус предполагает сохранение темпов роста оплаты труда на уровне прошлого месяца при ускорении относительно прошлого года. Эти данные особенно важны для ФРС при принятии решения об изменении параметров монетарной политики.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 47 пунктов из 100, отражая неблагоприятный новостной фон и опасения рынка по поводу влияния новой волны пандемии на темпы восстановления экономики.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Последние две недели индекс широкого рынка консолидируется. Индикатор RSI по-прежнему формирует тройную «медвежью» дивергенцию. Угроза краткосрочной коррекции сохраняется, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже уровня поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. Ранее этот уровень был удержан «быками», поэтому склонность бенчмарка к росту сохраняется. Ближайшее сопротивление находится на уровне 4480 пунктов.