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«Фридом Финанс»: Акции Сбербанка снова на высоте

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рост сменился коррекцией. Большинство бумаг закрылось в красной зоне. Лидерами роста на корпоративных новостях стали акции НКНХ (+4,13%). В аутсайдерах оказались бумаги Petropavlovsk (-3,25%). Пара USD/RUB выросла до 73,5.

Акции Сбербанка (+1,32%) вернулись на максимум. Аналитики рынка недвижимости и банкиры прогнозируют повышение средней ставки по ипотеке до 9% к концу года. Инфляционные ожидания подхлестывают спрос, но за год стоимость недвижимости в столичном регионе выросла в среднем на 25%, с начала года — на 10%. При этом рост доходов составил всего 3,3% г/г, что ниже уровня инфляции. Как следствие, к концу года стоит ожидать спада активности на рынке ипотечного кредитования. Банки начнут сворачивать собственные льготные программы, основными заемщиками станут семьи с детьми. Но в то же время повышение ставки и возможное ужесточение требований по резервированию, на наш взгляд, приведет к росту доли госбанков на ипотечном рынке. Также это замедлит снижение чистой процентной маржи: прогнозируемый показатель на 2022-й составляет около 4,5%. Кроме того, Сбербанк не исключает опережающего роста кредитного портфеля к депозитам до 2023 года, что потребует увеличения капитала. У частных банков меньше возможностей для роста, в том числе на «дорогих» рынках. Преимущества получат игроки, больше зарабатывающие на комиссиях и дополнительных услугах в рамках экосистем. Ближайшей технической целью роста обыкновенных акций Сбербанка мы считаем уровень 345 руб., однако, чтобы его достичь, эмитенту может потребоваться полтора-два месяца.

Вероятно снижение рынка в пределах 0,5%. Внешний фон не дает четких сигналов. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3780-3820 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,50-74,00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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