ПСБ: Цены на Brent могут в начале недели опуститься в зону 65-68 долл./барр.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Ближайший фьючерс на Brent сегодня утром все-таки опустился ниже 70 долл./барр. на фоне ухудшения общерыночных настроений и сохранения опасений относительно устойчивости спроса на энергоносители в условиях распространения новых штаммов Covid-19 в Азии и США. Не оказали поддержку рынку нефти и июльские данные по внешнеторговому балансу в КНР, вышедшие в субботу: динамика и экспорта (+19,3% г/г) и импорта (+28,1% г/г), оказалась несколько хуже и ожиданий, и уровней июня (+32,2% и 36,7%; г/г соответственно), а импорт сырой нефти составил 41,2 млн т (-13,1% г/г), - среднедневной импорт оказался на 0,6% ниже, чем в июне. В отсутствие новостной поддержки котировки Brent в начале недели могут остаться под давлением, и отступить в диапазон 65-68 долл./барр., выглядящий целевым для текущего понижательного импульса.

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