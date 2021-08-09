Росбанк: Рисковые активы завершили прошлую неделю умеренным ростом

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Рисковые активы завершили прошлую неделю умеренным ростом. Радужные перспективы экономического роста пока не уступили место опасениям распространению штамма «дельта»: S&P 500 и Stoxx 600 закрылись в пятницу у рекордных уровней. Утром на азиатских торгах настрой смешанный — китайские индексы прибавляют 0.3-1.3% вопреки ужесточению карантинных ограничений в ряде регионов Китая.

Базовые ставки: Доходность UST’10 подскочила до 1.29% годовых (+5 бп). Данные по рынку труда США превзошли ожидания (943 тыс. новых рабочих мест против прогноза 870 тыс.) и получили ретроспективное улучшение, что вновь вернуло сегмент базовых ставок в режим «рефляционных» торгов. Подобный отчет повышает ставки предстоящей встречи центральных банкиров в Джексон Хоул (26-27 августа), так как она может стать отправной точкой для сокращения количественных стимулов ФРС США.

Сырьевой рынок: Более крепкий доллар и риски новой волны пандемии оказал давление на сырьевые котировки. Нефть Brent опустилась ниже $70/барр. — на первом плане риски для спроса на нефть из-за штамма «дельта». Золото вернулось к $1746/тр. унц. после касания минимальной отметки $1691/тр. унц. в пятницу.

Мировые валюты: Пара EUR/USD вновь ниже 1.18. Валютный рынок балансирует между рисками ужесточения риторики ФРС и прогрессом в согласовании инфраструктурной программы в США. В первом случае рост процентных ставок может усилить спрос на долларовые активы, ускорив выход из других валют. Во втором — видятся умеренно негативные последствия в виде новых заимствований и скорый переход к следующей стимулирующей программе Демократов. В итоге преимущество остается на стороне доллара: индекс DXY может устремиться выше 93 п, а пара EUR/USD — на длительное время задержаться вблизи 1.17.

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Первая неделя августа принесла ослабление для рубля. Пятничные торги пара USD/RUB закрыла у отметки 73.4, уступив почти 0.5% доллару. Инициатива оказалась у американской валюты благодаря сильной статистике по рынку труда в июле: в результате, валюты развивающихся стран синхронно отступили: южноафриканский ранд -0.2%, бразильский реал -0.4%, турецкая лира -2.0%.

Дополнительное давление могла спровоцировать коррекция нефтяных котировок (см. секцию Сырьевой рынок), однако в моменте мы оцениваем данный фактор как «средне значимый» — положение цены остается довольно прочным, что с условием смягчения квот ОПЕК+ с августа будет компенсировано ростом объемов добычи и останется нейтральным для объемов сырьевой экспортной выручки. При этом присутствие Минфина может оказаться более ощутимым (план покупок с 6 августа по 6 сентября увеличен до 316 млрд руб.) на фоне снижения активности в августе. Однако ввиду умеренного спроса на валюты со стороны других участников рынка (дивидендный сезон подходит к концу, туризм сохраняет низкие показатели) консолидация пары USD/RUB в интервале 73.0-74.0 до конца августа видится нам наиболее сбалансированным сценарием.

Макроэкономика: Инфляция показала признаки замедления. В пятницу Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за июль. Рост цен составил 0.31% м/м — неплохое замедление с 0.69% м/м в июне, которое позволило годовой оценке инфляции опуститься к 6.46% г/г.

Основным триггером замедления темпов инфляции по итогам прошлого месяца стали отдельные категории товаров, включая плодоовощную продукцию (-6.87% м/м). Напротив, продолжили рост цены на стройматериалы (+5.14% м/м) и некоторые категории продуктов питания без плодоовощной продукции. В итоге годовой прирост цен на продукты питания составил 7.4% г/г, а непродовольственные товары 7.6% г/г. Однако, в секторе услуг (+3.8% г/г) показатель по-прежнему остался в пределах целевого уровня Банка России.

Стоит отметить, что ключевые индикаторы инфляционного давления после коррекции на сезонность показали замедление. Аннуализированный показатель роста цен на продукты питания без учета плодоовощной продукции снизился в июле до 6.95% против 7.98% в июне, а рассчитываемая нами «базовая» корзина потребления показала рост цен на 5.05% против 5.82% в июне. С учетом весов этих групп товаров, их совокупный вклад в ИПЦ замедлился до 4.4% против 5.1-5.3% в мае-июне, что может опорной точкой для приостановки цикла ужесточения процентной политики Банком России на ближайшем заседании 10 сентября (Росбанк: 6.50%).