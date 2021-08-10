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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо объемом 9 млрд руб.

6 августа 2021 года Группа М.Видео-Эльдорадо провела сбор заявок на новый выпуск облигации серии 001P-02 со сроком обращения 3 года. Эмитентом облигаций является ООО «МВ ФИНАНС», а также по выпуску предусмотрено эмиссионное поручительство ООО «МВМ» (основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо).

Первоначальный ориентир ставки купона составлял не более 8.25% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Спрос инвесторов позволил увеличить объем выпуска до 9 млрд руб. и установить финальную ставку купона начального ориентира - на уровне 8.10% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.35%.

Размещение выпуска на Московской Бирже состоится 11 августа 2021 года.

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения совместно с рядом других рыночных участников: АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк».

Россельхозбанк расширяет сотрудничество с Группой М.Видео-Эльдорадо на рынке долгового капитала. Ранее Банк выступил организатором дебютного размещения облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо объемом 10 млрд руб. в апреле 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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