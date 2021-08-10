«Фридом Финанс»: Инвесторы сохраняют нейтралитет

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

6 августа американские фондовые площадки демонстрировали смешанную динамику. S&P 500 вырос на 0,17%, до 4436 пунктов, Nasdaq скорректировался на 0,40%, Dow Jones прибавил 0,41%. В лидерах роста оказались финансовый (+2,01%) и обрабатывающий (0,47%) сектора. Хуже рынка торговались представители отрасли циклических потребительских товаров (-0,73%) и недвижимости (-0,23%).

Акции агрохимической компании Corteva (CTVA: +8%) позитивно отреагировали на публикацию сильной отчетности за квартал и очередное улучшение прогноза менеджмента.

Котировки производителя энергетических напитков Monster Beverage (MNST: +5,5%) увеличились на фоне высокого роста выручки, и не смотря на дефицит алюминиевой тары для напитков.

Онлайн-сервис туристических услуг Expedia (EXPE: -8%) разочаровал инвесторов неоднозначными квартальными результатами и пессимистичными комментариями менеджмента о рисках новых волн пандемии для бизнеса компании.

В минувшее воскресенье Сенат большинством голосов одобрил прекращение дебатов по «двухпартийному» законопроекту инфраструктурных реформ. За его финальный вариант сенаторы должны проголосовать сегодня вечером или завтра. Кроме того, обсуждались вопросы регулирования криптовалюты и другие актуальные темы. Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси получила от инициативной группы конгрессменов вынести законопроект инфраструктурных реформ на голосование сразу после его принятия в Сенате, однако спикер намерена одновременно провести через эту процедуру оба законопроекта.

В США продолжается обсуждение планов ревакцинации на фоне распространения штамма COVID-19 «дельта». Ведущий иммунолог Энтони Фаучи недавно заявлял, что он поддерживает идею ревакцинации для людей с ослабленным иммунитетом. Центры по контролю и профилактике США (CDC) изучают вопрос о необходимости повторной вакцинации пожилых американцев, FDA планирует представить свои рекомендации по этим процедурам в сентябре. Заболеваемость коронавирусной инфекцией достигла шестимесячного максимума. Число новых случаев заражения в среднем составляет 100 тыс. в день. В тех штатах, где прививочная кампания идет медленнее, больницы испытывают высокую нагрузку.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,40%, китайский CSI 300 поднялся на 1,30%, японский Nikkei 225 прибавил 0,33%. EuroStoxx 50 повышается на 0,01%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,29%. Цена на фьючерс Brent упала до $67,90 за баррель. Золото торгуется вблизи $1743 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4400–4450 пунктов.

Значимых публикаций макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне в 47 пунктов, отражая нейтральную оценку ситуации со стороны участников рынка.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Ближаи шая цель «быков» — 4480 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему формирует «медвежью» дивергенцию, поэтому риск краткосрочной коррекции сохраняется. Для изменения рыночных настроений бенчмарк сначала должен опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов.

9 августа отчет за второй квартал представит Tyson Foods (TSN) — один из крупнейших производителей мясной продукции в США. Консенсус-прогноз Factset предполагает повышение выручки компании на 14,3%, до $11,46 млрд, при росте non-GAAP EPS на 16% – до $1,61. Активное улучшение этих показателей объясняется низкой базой аналогичного периода 2020 года и восстановительным ростом. Одним из ключевых позитивных драйверов выступает усиление спроса на услуги общепита по мере открытия экономики. Ожидаем, что в течение второго полугодия 2021 года доля расходов на посещение заведений общественного питания будет увеличиваться, что поддержит финансовые показатели Tyson Foods при условии благоприятной эпидемической обстановки. В фокусе рынка будут влияние инфляции на рентабельность Tyson Foods, а также динамика доли высокомаржинального сегмента Prepared Foods и объемы производства курятины, так как СЕО давал позитивные прогнозы относительно прибыли от данного направления.

11 августа за второй календарный квартал отчитывается eBay (EBAY). В консенсус закладывается сокращение выручки на 1,7% г/г, до $2,8 млрд, при снижении скорректированной чистой прибыли на 13% г/г, до $663 млн, и падении прибыли на акцию GAAP на 21% г/г, до $0,82. Данные прогнозы выглядят реалистичными, так как тренд на сокращение доходов уже продемонстрировали Etsy и Amazon. Кроме того, eBay, как и другие представители онлайн-коммерции, зафиксировала высокие результаты в аналогичном периоде 2020-го, на который пришелся рекордный приток пользователей и объема транзакций. Мы ожидаем консервативных прогнозов менеджмента на текущий квартал, не исключаем, что будет дан и ориентир по ключевым финансовым метрикам до конца 2021 года.

12 августа финансовые результаты за апрель-июнь представит Walt Disney (DIS). Ожидается, что выручка медиагиганта поднимется на 42% г/г, достигнув $16,8 млрд, а скорректированная EPS увеличится с $0,08 до $0,55. Высокие темпы роста обусловлены слабыми результатами за аналогичный период 2020-го. Позитивным драйвером станет повышение выручки от стриминга, факторами поддержки выступит восстановление доходов от кинопроката, ТВ-рекламы, парков развлечений и отелей. Отчет другого крупного представителя медиаиндустрии Comcast отразил неожиданно высокие результаты в сегменте тематических парков Universal благодаря очень сильному спросу на их услуги. Нас интересуют комментарии менеджмента Disney о влиянии новой волны пандемии на посещение парков. Одним из наиболее важных параметров для инвесторов будет динамика числа подписчиков стриминг-сервисов Disney+, Hulu, ESPN+.