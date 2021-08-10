ПСБ: Финансовые результаты ГЭХ по итогам 1 полугодия 2021 года

Компании ГЭХ представили финансовые отчеты по итогам 1 полугодия 2021 года по МСФО, которые в целом оказались на уровне ожиданий рынка. Компании продемонстрировали рост выручки на фоне улучшения конъюнктуры на рынке электроэнергии.

Выручка Мосэнерго за отчетный период составила 99,8 млрд руб. (+31,7% г/г), EBITDA – 23,2 млрд руб. (+27,6% г/г), чистая прибыль – 9,1 млрд руб. (+37,5% г/г).

Выручка ТГК-1 за отчетный период составила 54,9 млрд руб. (+16,2% г/г), EBITDA - 15,3 млрд руб. (+11,5% г/г), чистая прибыль – 7,7 млрд руб. (+14,0% г/г).

Выручка ОГК-2 за отчетный период составила 66,5 млрд руб. (+10,2% г/г), EBITDA – 22,3 млрд руб. (+8,7% г/г), чистая прибыль – 11,3 млрд руб. (+10,0% г/г).

Увеличение выручки компаний ГЭХ обусловлено сильной конъюнктурой на рынке электроэнергии, где наблюдался рост потребления и цен на фоне восстановления деловой активности в экономике, а также в связи с холодной погодой в начале 2021 года. Наибольший рост выработки электроэнергии наблюдался у Мосэнерго (+13,1% г/г), далее следует ТГК-1 (+7,7%), в то время как у ОГК-2 по этому показателю наблюдался скоромный результат (+0,1% г/г)

Все компании продемонстрировали положительную динамику EBITDA вслед за ростом выручки, однако рентабельность по этому показателю несколько снизилась: у Мосэнерго на 0,7 п. п. – до 23,2%, ТГК-1 на 1,2 п. п. – до 27,9%, ОГК-2 на 0,5 п. п. – до 33,5%.

Чистая прибыль компаний выросла вслед за EBITDA. Среди компаний Мосэнерго выделяется значительным приростом чистой прибыли на 37,5% на фоне контроля издержек, что привело к повышению эффективности бизнеса.

Представленные финансовые результаты ГЭХ в целом ожидаемы и обусловлены улучшением конъюнктуры на рынке электроэнергии. Ожидаем, что на дивиденды за 2021 год будет направлено 50% от чистой прибыли по МСФО, что обеспечивает привлекательную доходность для акций Мосэнерго (8,8%), ТГК-1 (9,0%), ОГК-2 (9,7%) при текущих котировках.

В 2021 году мы ждем улучшения показателей за счет продолжения восстановления рынка электроэнергии. Среди компаний ГЭХ рекомендуем «покупать» акции ОГК-2 с целевой ценой 0,89 руб./акция (потенциал роста +31% от текущих котировок), «покупать» акции ТГК-1 с целевой ценой 0,014 руб./акция (потенциал роста +16%) и «держать» акции Мосэнерго с целевой ценой 2,45 руб./акция (потенциал роста +11%).

ПАО «Промсвязьбанк»