ПСБ: Рассчитываем, что индекс МосБиржи вернется выше 3850 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера мировые фондовые рынки перешли к консолидации, отыгрывая блок пятничной статистики по США. Заметное укрепление доллара после публикации сильных данных по рынку труда в США и спекуляции относительно возможного введения карантинных ограничений в США и КНР, в которых усиливается заболеваемость Delta-штаммом Covid-19, в понедельник привели к резкому всплеску волатильности на товарных рынках и волне фиксации прибыли в акциях циклических секторов. Впрочем, к концу дня ситуация выправилась. Так, нефть и драгоценные металлы отыграли большую часть внутридневных потерь, «длинные» долларовые ставки возобновили повышение в направлении более оправданных с экономической точки зрения уровней (доходность 10-летние UST вернулась выше 1,3%, оптимальной считаем зону 1,5-1,65%), а индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: -0,03%; MSCI EM: +0,1%) смогли завершить день динамикой, близкой к нейтральной. Основные американские индексы также не показали единой динамики – S&P500 (-0,2%) и Dow Jones IA (-0,3%) чуть отступили от максимумов, ведомые сохранением негативной динамики акций нефтегазового сектора, NASDAQ Composite (+0,2%) – чуть подрос. Отметим, что торговая активность на американском фондовом рынке оставалась невысокой, отражая неготовность инвесторов к активным продажам.

По состоянию на утро вторника ситуацию на мировые рынки мы характеризуем как близкую к нейтральной. С одной стороны, на рынках Азии наблюдается преобладание умеренно-повышательной динамики (вновь в «плюсе» китайский Shanghai Composite, под давлением - корейский Kospi), восстанавливаются цены на нефть и металлы. С другой, - фьючерсы на американские и европейские индексы – инерционно в слабом минусе. Хотя глобальные рынки испытывают дефицит сильных новостных триггеров и опасаются усиления пандемии, мы полагаем, что стабилизация на товарных рынках позволит им сохранить сдержанно позитивный настрой в течение дня.

Индекс МосБиржи (+0,8%) в понедельник смог не только удержаться в зоне 3800-3850 пунктов, но и отыграть пятничные потери, проигнорировав повышенную волатильность товарных рынков. Вели рынок вверх акции финансового сектора, где бумаги Сбербанка (оа: +2,4%; па: +1,6%) смогли обновить исторические максимумы; заметно прибавили ВТБ (+2,1%) и TCS Group (+2,6%). В остальных секторах наблюдался точечный, но заметный рост «фишек». Так, в нефтегазовом секторе отметим акции Газпрома (+1,6%) и ЛУКОЙЛА (+0,9%), в акциях производителях удобрений – прервавший при высокой торговой активности постдивидендный откат Фосагро (+3,4%), в телекомах – Ростелеком (+1,9%). Акции металлургических и горнодобывающих компаний вновь выглядели слабее рынка (НорНикель: -0,9%; Северсталь: -1,4%; Полиметалл: -2,1%) из-за перспектив повышения со следующего года налоговой нагрузки и снижения цен на металлы, хотя и здесь были активно растущие истории (РУСАЛ: +3,7%). Из прочих бумаг отметим также сильное движение в Белуге (+5,9%) и HeadHunter (+8,6%). Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи сможет продолжить рост и перейдет в зону 3850-3900 пунктов при поддержке восстановления рынка нефти. Ждем сохранения спроса на «фишки» финансового и усиления – на «фишки» нефтегазового секторов.

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