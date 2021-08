Комментарии «Открытие»: Замедление экономики Китая негативно сказывается на цикличных секторах рынка США Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный с лёгким позитивом. Азиатские индексы преимущественно в плюсе. Нефть и промышленные металлы приостановили своё падение и пытаются восстановить потери. Однако динамика валютного рынка пока не отражает какой-либо существенной смены настроений. Валюты риска под небольшим давлением. Впрочем, рубль немного укрепляет свои позиции на утренних торгах. В Германии в 11:00 мск публикуются индексы текущих экономических условий - ожидается рост до 30,0 п. Индекс экономических настроений - ожидается снижение до 57,0 п. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России операционная отчётность от Группы «Черкизово». «Алроса» сообщит продажи за июль «Газпром» и Сбербанк вытащили рынок из печали Отечественный рынок смог завершить день в плюсе за счёт роста бумаг тяжеловесов. Сбербанк и «Газпром» защитили растущий тренд от провала акций нефтяников. Более того, российский рынок смог противостоять негативной динамике в Европе и США. Как правило, рост тяжеловесных бумаг может говорить об интересе нерезидентов. По итогам торгов 9 августа индекс МосБиржи - 3835,11 п. (+0,78%), а РТС - 1641,07 п. (+0,5%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 94,351 млрд рублей. 2 отраслевых индекса снизились и 8 выросли. Лидерами дня стали химия и нефтехимия (+2,39%), а также финансы (+1,85%). Аутсайдером дня оказался сектор металлов и добычи (-1,19%). Слабость последнего обусловлена просадкой акций золотодобывающих компаний, сталеваров и ГМК «Норникель» на фоне падения котировок драгоценных и промышленных металлов. Финансовый сектор отметил день существенным ростом бумаг TCS Group, Сбербанк и ВТБ. Банк ВТБ опубликовал финансовые результаты по РСБУ за июль и 7 месяцев 2021 года. Июль стал достойным продолжением крайне позитивной динамики первого полугодия, подтверждая высокую степень реализации обновленного прогноза по прибыли, чистому комиссионному доходу, объема корпоративного кредитования, кредитования физлиц и т. д. Напомним, Чуть более недели тому назад Группа ВТБ опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 года, в сторону повышения пересмотрела прогнозы (прогноз чистой прибыли был повышен с 270 до 295 млрд рублей.) и обещала солидные дивиденды. У нас есть актуальная идея по акциям ВТБ, цель 0,0674 руб. «Мосэнерго» во II квартале 2021 г. получило чистый убыток в размере 0,37 млрд руб. против 0,9 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Показатель чистой прибыли за I полугодие составил 9,1 млрд руб. (+37,5% к аналогичному периоду прошлого года). EBITDA в январе-июне увеличилась на 27,6%, до 23,2 млрд руб. Во II квартале показатель достиг 5,54 млрд руб., прибавив 6,7%. Выручка «Мосэнерго» в апреле-июне составила 31,4 млрд руб. (+24,7%), в январе-июне - 99,75 млрд руб. (+31,7%). Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: «Сильная динамика финансовых показателей «Мосэнерго» по итогам I полугодия стала возможна благодаря ударному I кварталу, когда результаты компании продемонстрировали уверенный рост под влиянием погодного фактора и увеличения энергопотребления. При этом непосредственно II квартал получился совсем не выдающимся. По прогнозам менеждмента, результаты «Мосэнерго» в текущем году будут плюс минус сопоставимы с прошлогодними. Из позитивных моментов можно отметить сформировавшийся по итогам полугодия отрицательный чистый долг. Таким образом, при сохранении данного статус кво по итогам текущего года компания может снова направить на дивиденды более 50% прибыли по МСФО». Сектор нефти и газа завершил день ростом на 0,58%. Во многом это стало возможным благодаря акциям «Газпрома», которые отреагировали на заявления о скором завершении проекта «Северный поток 2». Рубль в течение дня пытался укрепляться на фоне возвращения реальной доходности. Инфляция по итогам июля замедлилась до 6,46% вместо ожидаемого роста до 6,6%. В моменте россиянин укреплялся до 73,36 за доллар и 86,25 за евро. Однако к вечеру индекс доллара возобновил рост и отправился вновь тестировать уровень 93,0 п. Предыдущая попытка закрепиться выше этого значения оказалась неудачная. Так что при очередном промахе может сформироваться разворотная фигура. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 92,99 п. (+0,2%),

USD-RUB – 73,665 (+0,24%),

EUR-RUB – 86,45 (+0,09%),

EUR-USD - $1,174 (-0,22%),

GBP-USD - $1,385 (-0,18%),

USD-JPY – 110,3 (+0,06%). Замедление экономики Китая негативно сказывается на цикличных секторах рынка США Торги в США завершились разнонаправленным изменением индексов. Технологичный NASDAQ финишировал в плюсе, а вот Dow Jones и S&P 500 зафиксировали потери. Основное давление на рынок оказывали сырьевые секторы, а также промышленность. Естественно, что не обошлось без Китая, где новая вспышка коронавируса замедляет экономический рост. В самих США ситуация также постепенно ухудшается, хотя значительная часть населения охвачена вакцинами. Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики КНР в III квартале до 2,3% с 5,8% на фоне новых карантинных мер по профилактике распространения Delta штамма коронавируса. В самих США число новых случаев достигло уже 100 тыс. и это на фоне значительного охвата вакцинами. Впрочем, в прогнозе Goldman Sachs также указывается на рост экономики КНР на уровне 8,5% в IV квартале по сравнению с 5,8% ранее. В Сенате лидер демократов Чак Шуммер заявил о том, что уже во вторник может быть принять инфраструктурный план в объёме $1 трлн. После этого демократы займутся протаскиванием пакета на $3,5 трлн через процесс пересмотра бюджета. Бумаги Moderna Inc. (+17,1%) резко подорожали после того, как вакцина компании была полностью одобрена в Австралии для использования лицами старше 18 лет. Производитель куриного мяса Sanderson Farms Inc. (+7,41%) согласился на продажу своего бизнеса за $4,53 млрд частному Cargill and Continental Grain Co. joint venture. Tyson Foods Inc. (+8,7%) отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке на фоне восстановления спроса на мясо со стороны ресторанов. 7 отраслевых индексов снизились и 4 выросли. Лидером снижения стала энергетика (-1,48%), а лидером роста дня был сектор здравоохранения (+0,38%). По итогам торгов: DJIA - 35101,85 п. (-0,30%),

S&P 500 - 4432,35 п. (-0,09%),

NASDAQ - 14860,18 п. (+0,16%). Народный Банк Китая не собирается заливать проблемы ликвидностью Азиатские индексы торговались разнонаправленно. В Японии рынок получал дополнительный стимул от иены, а в Китае рынок разочарован заявлениями Центробанка. Иена торговалась выше 110,3 за доллар, что способствовало росту акций экспортёров. Впрочем, не обошлось и без сильных отчётов, как, например, у Mitsui Mining and Smelting Co., акции которой подскочили более чем на 10%. Бумаги SoftBank дорожали перед отчётностью, которая будет опубликована после закрытия торгов. С другой стороны, металлургическая Sumitomo Metal Mining Co. Разочаровала своей отчётностью, что привело к обвалу бумаг более чем на 5%. Довольно сильные продажи наблюдались в акциях Sony и Nintendo, что частично можно связать с негативными ожиданиями продаж игровых консолей. С другой стороны, если очередная волна COVID-19 вновь заставит всех «сидеть дома», то видео игры вновь будут пользоваться спросом. Народный Банк Китая заявил накануне вечером о том, что продолжит поддерживать стабильную денежную политику и будет избегать стимулов по типу бесконечного потока. Число случаев COVID-19 в стране продолжило расти. 9 августа было зарегистрировано 143 заболевших по сравнению с 125 днём ранее. Под давлением были секторы полупроводниковой индустрии и недвижимость. Повышенным спросом пользовались акции оборонных поставщиков. В Гонконге картина немного иная, поскольку технологичные компании обеспечивали рост рынка. Акции Tencent поднялись более чем на 4%. Также спросом пользовались бумаги компаний, работающих в сфере доставке еды, что в условиях мер социальной дистанции вновь становится актуальным. На Forex доллар незначительно усиливал свои позиции. DXY торговался в непосредственной близости от уровня 93,0 п. Валюты риска преимущественно слабели. Более сильные потери были в NZD. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27884,40 п. (+0,23%),

Hang Seng - 26437,08 п. (+0,58%),

Shanghai Composite - 3504,35 п. (+0,28%). Индийский топливный спрос активно восстанавливается Нефть приостановила своё падение на фоне технической перепроданности, а также сильной статистики по Индии. Топливный спрос в Индии вырос на 7,9% в июле по сравнению с аналогичным периодом год назад. Продажи бензина выросли за год на 16,4% до 2,63 млн тонн.

Предварительный опрос Reuters указывает на то, что на рынке ждут снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Если это произойдёт, то снижение запасов бензина состоится четвёртую неделю подряд. По нефти ожидается сокращение запасов на 1,1 млн бар. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $69,71 (+0,97%),

WTI - $67,29 (+1,22%),

Золото - $1735,3 (+0,51%),

Медь - $9529,51 (+0,77%),

Никель - $18735 (+0,62%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19 Вакцинацию от коронавируса прошли 80% работников ИркАЗа От коронавируса лечатся более 15 тысяч жителей Иркутской области Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области стабилизируется Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги