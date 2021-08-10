Комментарии

ПСБ: Стабилизация ситуации на товарных рынках позволит сохранить сдержанно позитивный настрой на глобальных рынках в течение дня Склонны ждать во вторник умеренного возвратного движения пары доллар-рубль, естественного после направленного роста последних дней Индекс МосБиржи сегодня может продолжить рост при поддержке восстановления рынка нефти Ожидаем возврата 10-летних ОФЗ к 7,0% годовых Добыча нефти ЛУКОЙЛа (ПОКУПАТЬ) за первое полугодие 2021 года снизилась на 4,3% г/г - (НЕЙТРАЛЬНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Рост цен на энергоносители и смягчение условий в рамках соглашения ОПЕК+ позволяют нам ожидать сильных финансовых результатов ЛУКОЙЛа во 2 кв. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 7520 руб. за акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



