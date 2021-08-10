ПСБ: Стабилизация ситуации на товарных рынках позволит сохранить сдержанно позитивный настрой на глобальных рынках в течение дня
Склонны ждать во вторник умеренного возвратного движения пары доллар-рубль, естественного после направленного роста последних дней
Индекс МосБиржи сегодня может продолжить рост при поддержке восстановления рынка нефти
Ожидаем возврата 10-летних ОФЗ к 7,0% годовых
Добыча нефти ЛУКОЙЛа (ПОКУПАТЬ) за первое полугодие 2021 года снизилась на 4,3% г/г - (НЕЙТРАЛЬНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Рост цен на энергоносители и смягчение условий в рамках соглашения ОПЕК+ позволяют нам ожидать сильных финансовых результатов ЛУКОЙЛа во 2 кв. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 7520 руб. за акцию.
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