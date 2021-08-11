«Фридом Финанс»: Торги в режиме ожидания

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Американские фондовые площадки в ходе торгов 9 августа демонстрировали смешанную динамику. К закрытию S&P 500 снизился на 0,09%, до 4432 пунктов, Nasdaq прибавил 0,16%, Dow Jones потерял 0,3%. Лидерами роста стали сектора здравоохранения при поддержке сильных результатов производителей вакцин (+0,38%) и нециклических потребительских товаров (+0,32%). Из-за коррекции нефти в аутсайдерах оказалась отрасль энергетики (-1,48%).

Moderna (MRNA: +17,1%) получила одобрение на использование вакцины от COVID-19 для взрослых в Австралии и для подростков в Швейцарии.

Tyson Foods (TSN: +8,7%) в квартальной отчетности превзошла прогнозы выручки и рентабельности и повысила годовой прогноз благодаря активному восстановлению ресторанного бизнеса.

Elanco Animal Health (ELAN: -16,1%) дала прогноз EBITDA и EPS на текущий квартал ниже общерыночного консенсуса. Дополнительное давление на котировки оказало то, что публикация отчетности сопровождалась сообщением о начале судебного процесса против компании в связи с практикой продаж в начале 2020 года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. В Конгрессе пройдет голосование по «двухпартийному» пакету инфраструктурных расходов объемом $1 трлн. Однако, даже если законопроект будет принят, реакция рынка на это событие может оказаться слабой. Программа не предусматривает прямых выплат американцам, а расходы объемом $550 млрд будут выделяться из бюджета на протяжении пяти-десяти лет. Принятие законопроекта осложняется тем, что спикер Конгресса Нэнси Пелоси настаивает на одновременном голосовании по инфраструктурной программе демократов, в которой заложено повышение налогов. Не исключаем неожиданный исход голосования в палате представителей.

Хотя рост зарплат за июль оказался выше, чем предполагал прогноз, к активизации ожидании в отношении сокращения программы количественного смягчения это не привело. Участники рынка рассчитывают, что Джером Пауэлл на симпозиуме в Джексон-Хоуле в конце августа или на сентябрьском заседании FOMC обрисует перспективы дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок ожидает объявления о планах сокращения выкупа ценных бумаг до конца текущего года.

Биржи АТР закрылись в зеленой зоне. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,15%, китайский CSI 300 — на 1,16%, японский Nikkei 225 — 0,24%. EuroStoxx 50 прибавляет 0,28%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис поднялась до 1,31%. Цена на фьючерс Brent возвращается к $70 за баррель. Золото снижается до $1735 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4410-4460 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 50 пунктов, отражая смешанный новостной фон. Ожидание принятия плана инфраструктурных реформ и позитивная макростатистика балансируются перспективой сворачивания программы QE и очередным всплеском заболеваемости COVID-19.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Ближаи шая цель «быков» — 4480 пунктов. Индикатор RSI по-прежнему формирует «медвежью» дивергенцию, поэтому риск краткосрочной коррекции сохраняется. Для изменения рыночных настроений индексу широкого рынка нужно опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов.