«Фридом Финанс»: Рост поддержат акции Сбербанка

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 10 августа преобладала положительная динамика. Торговая активность в наиболее ликвидных акциях была высокой. В лидеры роста среди них вышли бумаги Самолета (+8,85%). Скорректировались после ралли котировки Бэстэффортсбанка (-32,58%). Пара USD/RUB укрепилась до 74.

Акции Сбербанка (+0,85%) обновили максимум. Котировки лидера отечественного финсектора росли восемь торговых сессий подряд, установив рекорд текущего года. При этом ставки репо по акциям приблизились к -40% годовых в отсутствие корпоративных событий. Это выглядит косвенным доказательством того, что участники рынка открыли большое количество коротких позиций. Объем операций репо с весны почти удвоился, что отчасти может быть связано с увеличением количества шортов на рынке. Ставки репо за последние полгода нередко падали до нуля или уходили в отрицательную зону. Динамика котировок в немалой степени связана с внешним фоном, поскольку акции Сбербанка торгуются наиболее активно и расцениваются в качестве бенчмарка российского рынка. В случае продолжения позитивной динамики на внешних площадках акции Сбербанка будут расти, в том числе ввиду закрытия коротких позиций.

Юнипро (+0,40%) отчитается за второй квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 20,2 млрд руб. с EBITDA в объеме 7,5 млрд руб. Выработка компании за полугодие увеличилась на 4,3%. По итогам года ожидается рост выручки до 82 млрд руб., а в 2022-м, после завершения реконструкции и замены оборудования, показатель способен достичь 91,6 млрд руб. Консенсус-прогноз по акции Юнипро на горизонте 12 месяцев — 3,10 руб.

Ожидаем смешанную динамику. Индекс Московской биржи может достичь отметки 3900 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,70-74,20.