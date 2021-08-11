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ПСБ: Доходность 10-летних ОФЗ приближается к 7,0% годовых

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 1-2 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,98% годовых (+1 б.п.). Давление на рынок рублевых облигаций продолжает оказывать укрепление доллара к большинству мировых валют и рост доходности американских гособлигаций на ожиданиях сворачивания монетарных стимулов ФРС. Вчера доходность UST-10 выросла до 1,35% (+3 б.п.). Рост цен на нефть (+2,3%, до 70,6 долларов за баррель Brent) нейтрально повлиял на рынок ОФЗ.

Сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению 8-летних ОФЗ 26237 и 15-летних ОФЗ 26240. Лимиты размещения не определены. С учетом ухудшения рыночной конъюнктуры ждем меньший спрос на новые ОФЗ, чем на прошлой неделе. Размещение нового госдолга на 70 – 100 млрд руб. сегодня может сдвинуть доходность 10-летних ОФЗ до 7,0% годовых.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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