Росбанк: Повсеместный рост продолжился

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Повсеместный рост продолжился. В США S&P 500 прибавил 0.1%, а Dow Jones установил рекорд (35’264 п) на закрытии торгов. Европейский Stoxx 600 прибавил 0.3% капитализации. В Азиатском регионе индексы показывают смешанную динамику, пытаясь определиться с направлением после вчерашнего роста.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских бумаг вернулась к 1.35% годовых (+4 бп) на фоне новостей об утверждении инфраструктурной программы в Сенате. Дискуссия по срокам действия количественных стимулов продолжается, однако ее накал будет зависеть от июльских данных по инфляции в США ( сегодня в 15:30 мск).

Сырьевой рынок: Баррель Brent вернулся в интервал $70-71, получив поддержку данных о снижении запасов в США на 816 тыс. барр. за прошлую неделю вопреки рискам распространения штамма «дельта» и новых угроз от штамма «йота». Котировки золота застыли около $1730/тр. унц. в ожидании данных по инфляции в США.

Мировые валюты: Пара EUR/USD отступает к 1.17. Устойчивость инфляционных процессов в США (в районе консенсуса 5.3% г/г) может спровоцировать дальнейшую переоценку потенциальных действий ФРС, способствуя повышению рыночных процентных ставок и укрепив позиции доллара (индексы DXY закрепился выше отметки 93 п). Для евро это может стать тактической задачей – удержаться на уровне 1.17.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Размещение новых ОФЗ сегодня пройдет в условиях более слабого вторичного рынка, чем в последние 2 недели. Для Минфина позитивный аспект ситуации заключается в том, что ведомство не имеет необходимости занимать большой объем каждую неделю. Для исполнения квартального плана по заимствованиям (выполнены 231 млрд руб. из 700 млрд руб.) целевой недельный темп составляет 59 млрд руб., годового плана (1.87 трлн руб. из 2.79 трлн руб.) – 44 млрд руб. Мы полагаем, что на фоне более слабого рынка приоритеты Минфина сместятся в сторону ценовых параметров размещений, и ожидаем доходность по цене отсечения в 7.13-7.16% годовых для серии 26237 и 7.34-7.37% годовых для серии 26240 (см. регулярный обзор).