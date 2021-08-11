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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 августа: 4 092,4099 руб/1 г золота и 55,3400/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 092,4099 руб.
  • 1 грамм серебра - 55,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 340,1399 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 154,4102 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,3302 р. (0,57%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0000 р. (1,77%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,5299 р. (1,45%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,5099 р. (0,61%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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