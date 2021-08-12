«Фридом Финанс»: Акции Газпрома корректируются

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 0,1%, отыгрывая восстановление цен на нефть, на фоне разнонаправленной динамики фондового рынка США. Накануне индексы S&P 500 и Dow Jones протестировали новые исторические максимумы после одобрения Сенатом США плана финансирования инфраструктурных реформ на $1 трлн. Эта сумма будет привлечена из не использованных ранее средств бюджета, которые предназначались для поддержки экономики, а также за счет повышения налога на доходы от операций с криптовалютой и денег от продажи нефти. Рост госдолга США в связи с этими мерами оцениваем в $256 млрд.

В 15:30 мск в США выйдут данные по потребительской инфляции за июль (прогноз общая инфляция: 5,3%, инфляция без учета энергоносителей и продовольствия: 4,3%). На фоне замедлившегося восстановления экономики и динамики сырьевых товаров можно рассчитывать на дальнейшее снижение инфляции в Штатах.

На российском рынке в лидерах роста акции Распадской. Позитивными драйверами для них стала благоприятная конъюнктура в ценах на уголь, а также публикация отчета Evraz за первое полугодие, в котором обозначены планы завершить выделение угольных активов из группы к декабрю 2021 года. Также в документе сообщается, что совладелец и CEO Evraz Александр Фролов планирует оставаться акционером Распадской после выделения угольных активов.

Акции Русгидро растут на новости от Минэнерго о решении проблемы с дефицитом угля на Дальнем Востоке и стабилизации поставок по «северному завозу». Ранее стало известно, что в связи с жесткими условиями проведения конкурса на обеспечение холдинга энергоресурсами часть угольных компаний отказалась от участия в нем. Это привело к дефициту угольной продукции на Нерюнгринской ГРЭС, Хабаровской ТЭЦ-3, Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС. Это усилило краткосрочные риски для инвесторов Русгидро. Одновременно сложившаяся ситуация дает основание для повышения прогнозов роста оптовых тарифов на газ для всех групп потребителей, который, по данным Минэкономразвития, в 2022-2024 годах не превысит 3%. Растут и оценки стоимости электроэнергии на оптовом рынке, что важно для прогноза финансовых показателей Русгидро, так как 70% электроэнергии компания продает на ОРЭМ. Реализация этих прогнозов может привести к повышению справедливой стоимости акций Русгидро минимум на 5% в ближайшие месяцы.

В аутсайдерах сегодня акции Газпрома. Причина коррекции — консолидация цен на мировом рынка натурального газа. Инвесторы также оценивают риски инвестиций в акции Газпрома в связи с недавним пожаром на Уренгойском заводе по подготовке газового конденсата и сокращением подачи сырья на Сургутский ЗСК. Если работа УДК-1 не будет восстановлена до конца 2021 года, это приведет к снижению выручки Газпрома примерно на 1%, что корпорация способна компенсировать за счет роста цены на свою продукцию в условиях образовавшегося дефицита. Сокращение производства природного газа компания также может нивелировать повышением добычи на других месторождениях.

Во второй половине дня прогнозируем продолжение умеренно позитивной динамики на российском рынке. Риски реализации этого прогноза связаны с тестированием фондовыми индексами сильных уровней сопротивления. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3830-3885 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,50-74,35 и 86,55-86,95 соответственно.