«Фридом Финанс»: В фокусе макроданные по инфляции

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

10 августа американские фондовые площадки демонстрировали смешанную динамику. S&P 500 вырос на 0,10%, до 4437 пунктов, обновив исторический максимум. Высокотехнологичный Nasdaq показал наиболее слабую динамику, потеряв 0,49%, Dow Jones прибавил 0,46%. Лучше рынка торговались энергетические компании (+1,72%) благодаря значительному повышению нефтяных котировок, а также сектор сырья и материалов (+1,48%). В аутсайдерах оказались сектор недвижимости (-1,09%) и ИТ-компании (-0,73%).

EBITDA и выручка 3D Systems (DDD: +21,5%) за второй квартал превзошли ожидания рынка. Компания продемонстрировала сильные результаты в сегментах здравоохранения и промышленности.

Бумаги Kansas City Southern (KSU: +7,5%) оказались в лидерах роста после увеличения предложения по поглощению компании со стороны Canadian Pacific (CP: -0,69%) до $300 за акцию.

Квартальные результаты дистрибьютора продуктов питания Sysco (SYY: +6,5%) превзошли консенсус рынка. Выручка эмитента росла быстрее показателей конкурентов.

Сегодня мировые фондовые площадки не демонстрируют явно выраженной динамики накануне публикации важной американской макростатистики. Внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на данных по потребительской инфляции в США. Консенсус предполагает рост индекса потребительских цен на 5,3% г/г, что кратно превосходит таргет ФРС, однако на 0,1% ниже июньского показателя. В помесячном исчислении ожидается замедление темпов роста до 0,5% по сравнению с 0,9% в июне. Показатели инфляции являются одним из важнейших факторов, влияющих на решение ФРС по сворачиванию программы QE. Как следствие, если фактические значения превысят прогнозный уровень, это может усилить «ястребиную» риторику членов FOMC.

Как и ожидалось, Сенат одобрил инфраструктурный пакет в объеме $1 трлн, который включает $550 млрд новых расходов. Следующим шагом должно стать голосование по пакету в Палате представителей. Внимание рынка сместится на обсуждение еще одного бюджетного проекта в размере $3,5 трлн, который предположительно может быть принят в октябре.

Сегодня Минэнерго США представит данные по запасам нефти и нефтепродуктов, а также другим параметрам американского рынка углеводородов. Интерес вызывает объем чистого импорта сырья, который на протяжении трех недель составлял более 4 млн барр./сутки, что может свидетельствовать о переходе от дефицита к профициту сырой нефти на мировом рынке.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%, китайский CSI 300 опустился на 0,55%, японский Nikkei 225 прибавил 0,65%. EuroStoxx 50 повышается на 0,16%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис увеличилась до 1,34%. Цена на фьючерс Brent поднимается выше $70 за баррель. Золото снижается до $1735 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4410–4450 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции за июль. Консенсус предполагает рост показателя на 5,3% г/г по сравнению с 5,4% г/г в июне.

Индекс настроений от Freedom Finance сохраняется на уровне 50 пунктов, отражая смешанный новостной фон. Ожидание принятия плана инфраструктурных реформ и позитивная макростатистика балансируются перспективой сворачивания программы QE и очередным всплеском заболеваемости COVID-19.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Последние три торговые сессии индекс широкого рынка консолидировался в узком диапазоне. Ближайшая цель «быков» — область 4490–4500 пунктов. Для изменения рыночных настроении индексу широкого рынка нужно опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. В этом случае фиксации позиций будет способствовать «медвежья» дивергенция по индикатору RSI.

11 августа за второй календарный квартал отчитывается eBay (EBAY). В консенсус закладывается сокращение выручки на 1,7% г/г, до $2,8 млрд, при снижении скорректированной чистой прибыли на 13% г/г, до $663 млн, и падении прибыли на акцию по GAAP на 21% г/г, до $0,82. Данные прогнозы выглядят реалистичными, так как тренд на сокращение доходов уже продемонстрировали Etsy и Amazon. Кроме того, eBay, как и другие представители онлайн-коммерции, зафиксировала высокие результаты в аналогичном периоде 2020-го, на который пришелся рекордный приток пользователей и объема транзакций. Мы ожидаем консервативных прогнозов менеджмента на текущий квартал и не исключаем, что будет представлен гайданс по ключевым финансовым метрикам до конца 2021 года.