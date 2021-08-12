ПСБ: Финансовые результаты Юнипро по итогам 1 полугодия 2021 года

Юнипро представила финансовый отчет по итогам 1 полугодия 2021 года по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии и сильной ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ).

Выручка за отчетный период составила 42,1 млрд руб. (+12,1% г/г), EBITDA – 14,4 млрд руб. (+10,3% г/г), чистая прибыль – 8,5 млрд руб. (+22,6%).

Увеличение выручки обусловлено ростом выработки и цен электроэнергии на фоне холодной погоды в начале 2021 года, а также восстановления экономики.

Улучшение показателей EBITDA и чистой прибыли объясняется в основном ростом выработки электроэнергии, а также увеличением платежей по ДПМ, что связано с вводом энергоблока №3 Березовской ГРЭС после завершения ремонтно-восстановительных работ.

Компания рассчитывает получить в этом году EBITDA на уровне 26-28 млрд руб. против 26,2 млрд руб. по итогам 2020 года. Рост финансовых показателей ожидается благодаря запуску третьего энергоблока Березовской ГРЭС после завершения ремонтно-восстановительных работ, что компенсирует снижение прибыли, вызванное окончанием ДПМ для всех блоков ПГУ.

Во 2 полугодии 2021 года ожидается выплата дивидендов в размере 12 млрд руб. или 0,19 руб./акция, дивидендная доходность 6,9% (при текущих котировок). Таким образом, с учетом ранее выплаченных дивидендов в 2021 году совокупная дивидендная доходность составит 11,2%, что является одним из лучших показателей в секторе электроэнергетики.

Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, окажут умеренно позитивное влияние на котировки акций компании. На наш взгляд, Юнипро является сильной дивидендной историей. Рекомендуем «держать», целевой уровень – 3,14 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»