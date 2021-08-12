Комментарии

«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Х5 Group

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе сессии 11 августа преобладала положительная динамика. Однако индекс Мосбиржи не достиг психологически значимой отметки 3900 пунктов. Лидерами роста стали акции ИСКЧ (+18,68%). Скорректировались после ралли бумаги Petropavlovsk (-2,45%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50–74,00.

X5 Group (+1,09%) отчитается за 2-й квартал по МСФО. Прогноз предполагает рост выручки ретейлера на 10% г/г, до 547 млрд руб. Ожидается, что по итогам года продажи составят 2,2 трлн руб. при EBITDA 264 млрд руб. и прибыли 43млрд руб. Консенсус-прогноз по акции X5 на горизонте 12 месяцев — 3400 руб.

Ожидаем смешанную динамику. Индекс Мосбиржи может достичь 3900 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,70–74,20.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Большая стройка
«Желание людей жить лучше – двигатель девелопмента». Виктор Ильичёв, «ВостСибСтрой», – о профессии, рынке и перспективах
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк
«Заезжай и живи». Сергей Никитин о концепции развития микрорайона Юго-Западный
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги