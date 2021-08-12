«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Х5 Group

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:
В ходе сессии 11 августа преобладала положительная динамика. Однако индекс Мосбиржи не достиг психологически значимой отметки 3900 пунктов. Лидерами роста стали акции ИСКЧ (+18,68%). Скорректировались после ралли бумаги Petropavlovsk (-2,45%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50–74,00.
X5 Group (+1,09%) отчитается за 2-й квартал по МСФО. Прогноз предполагает рост выручки ретейлера на 10% г/г, до 547 млрд руб. Ожидается, что по итогам года продажи составят 2,2 трлн руб. при EBITDA 264 млрд руб. и прибыли 43млрд руб. Консенсус-прогноз по акции X5 на горизонте 12 месяцев — 3400 руб.
Ожидаем смешанную динамику. Индекс Мосбиржи может достичь 3900 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,70–74,20.