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ПСБ: Минфин РФ в среду разместил ОФЗ на 110 млрд руб., цены гособлигаций немного снизились

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 1-2 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,99% годовых (+1 б.п.). Рыночная конъюнктура вчера складывалась в пользу ценового роста ОФЗ. Баррель Brent подорожал на 1,1%, а рубль укреплялся на фоне ослабления доллара к мировым валютам после выхода данных по инфляции в США. Рост потребительских цен в июле составил 0,48%, что является минимумом с января этого года. Замедление инфляции ослабило ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. Доходность UST-10 снизилась до 1,33% (-2 б.п.).  

Однако большой объем размещения нового госдолга Минфином РФ с премией к вторичному рынку способствовал перетоку спроса в новые бумаги. В результате цены ОФЗ на вторичном рынке немного снизились. Минфин вчера разместил 8-летние ОФЗ 26237 на 55,5 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 7,15% годовых (+3 б.п. к закрытию во вторник) при спросе 107,6 млрд руб. Объем продаж 15-летних ОФЗ 26240 составил 54,6 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 7,36% (премия к вторичке +3 б.п.) при спросе 66,2 млрд руб. Премия на аукционах к старым ОФЗ аналогичной срочности (размещенным до 14 июня) составила 16 - 19 б.п.

Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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