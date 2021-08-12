ПСБ: По состоянию на утро четверга мы оцениваем ситуацию на мировых рынках как близкую к нейтральной

Учитывая внешний фон и наши ожидания по развитию восстановительной динамики нефтяных котировок, допускаем локальный откат курса доллара к отметке 73 руб.

Благодаря восстановлению цен на нефть индекс МосБиржи может попытаться обновить исторический максимум уже сегодня

Ожидаем стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней

Чистая прибыль Юнипро (ДЕРЖАТЬ) по МСФО в I полугодии выросла до 8,5 млрд руб., EBITDA - до 14,4 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рост финансовых показателей обусловлен увеличением выработки и цен электроэнергии на фоне холодной погоды в начале 2021 года, а также восстановления экономики. Отметим завершение ремонтно-восстановительных работ на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС и возобновление платежей по ДПМ с мая 2021 года, что также поддержало положительно повлияло на результаты компании. Компания рассчитывает получить в этом году EBITDA на уровне 26-28 млрд руб. против 26,2 млрд руб. по итогам 2020 года.

Во 2 полугодии 2021 года ожидается выплата дивидендов в размере 12 млрд руб. или 0,19 руб./акция, дивидендная доходность около 6,9% (при текущих котировках).

Таким образом, с учетом ранее выплаченных дивидендов в 2021 году совокупная дивидендная доходность составит 11,2%, что является одним из лучших показателей в секторе электроэнергетики. Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, окажут умеренно позитивное влияние на котировки акций компании. На наш взгляд, Юнипро является сильной дивидендной историей. Рекомендуем «держать», целевой уровень – 3,14 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»