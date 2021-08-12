Росбанк: Инфляция во благо

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Инфляция во благо. Коррекция в ставках и американской валюте после релиза статданных по инфляции в США позволила ведущим западным индексам прибавить 0.2-0.4%. Азиатские площадки также завершили вчерашние торги в положительной зоне, однако сегодня теряют 0.2-0.9% на опасениях ужесточения регулирования со стороны китайских властей. На этот раз в зоне риска сфера онлайн-страхования.

Базовые ставки: Доходность 10-летних гособлигаций США вернулась к 1.33% годовых (-2 бп) после касания отметки 1.30%. Вероятно, участники рынка ожидали повторения ситуации двух прошлых месяцев — превышения консенсуса по инфляции — поэтому, увидев показатель на уровне консенсуса (5.37% г/г) поспешили закрыть короткие позиции против госдолга. Тем не менее, расклад сил в преддверии конференции Джексон Хоул не изменился, и вопрос о сворачивании количественных стимулов остался открыт.

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent выросла на 0.9% (закрытие $71.4/барр.) после внутридневной коррекции до $69.5/барр. Провал цены случился из-за призыва США к ОПЕК+ увеличить добычу, повысив ставки для американских производителей. Страхи возврата сланцевой нефти пока не оправдались, так как ближе к концу сессии возникли сомнения о рисках провала иранской сделки, и это сократило дисконт за потенциальный рост предложения от Ирана.

Мировые валюты: Евро-доллар не смог закрепиться выше уровней 1.175. Устойчивая инфляция в США подкрепляет ожидания более решительных действий ФРС, что удерживает преимущество на стороне американской валюты. Однако, как и в сегменте процентных ставок, валютный рынок в моменте подвержен позиционной игре и концентрации поддержки евро на уровне 1.17.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Очередной успешный день на первичном рынке позволил Минфину разместить новый долг на 111 млрд руб. Доходность по цене отсечения полностью попала в диапазон, который мы указывали во вчерашнем обзоре, — 7.16% годовых для серии 26237 (мар.29) и 7.37% годовых для серии 26240 (июл.36) — однако совокупный спрос значительно превысил наши ожидания. Как и в прошлые недели, большая часть исполненных сделок пришлась на долю крупных заявок от 1 млрд руб. – 32 млрд руб. для серии 26237 и 41 млрд руб. для серии 26240.

Резонно предположить, что локальные участники рынка продолжают позиционироваться под сценарий, в котором ключевая ставка ЦБ больше не будет значимо повышаться, а скорость размещения долга от Минфина спадет до конца года. Оставшийся до конца года объем заимствований – 817 млрд руб., или 41 млрд руб. в неделю. Согласно опубликованным вчера данным ЦБ, спрос со стороны нерезидентов возвращается, однако пока наблюдается преимущественно на вторичном рынке.

Макроэкономика: Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию. В период c 3 по 9 августа индекс потребительских цен не изменился в соответствии с данными Росстата, что приблизило расчетную оценку годовой инфляции к отметке 6.30% г/г. Основным триггером замедления темпов инфляции выступило сезонное падение цен на фрукты и овощи, однако рост цен на многие несезонные продовольственные и непродовольственные товары в составе потребительской корзины продолжился. Отдельно стоит отметить устойчивый рост цен на бензин и дизельное топливо (+0.3% н/н).

До следующего заседания Банка России осталось 4 релиза недельных отчетов Росстата. В случае сохранения нулевой инфляции за счет «дефляционных» факторов (сезонного снижения цен на продукты питания) годовая оценка может удержаться в пределах 6.4% г/г. На наш взгляд, это позволит укрепить аргументы для сохранения регулятором ставки на уровне 6.5% на заседании 10 сентября.