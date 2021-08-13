«Фридом Финанс»: Инвесторы оценивают риски

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

11 августа американские фондовые площадки демонстрировали смешанную динамику. S&P 500 повысился на 0,25%, до 4448 пунктов, обновив исторический максимум. Nasdaq потерял 0,16%, Dow Jones прибавил 0,62%. Лучше рынка торговались сектор сырья и материалов (+1,42%) благодаря ралли в индустриальных металлах и промышленная отрасль (+1,3%) за счет роста в сегменте строительных материалов. Негативную динамику продемонстрировал только сектор здравоохранения (-0,97%) из-за коррекции в бумагах производителей вакцин после активного роста.

Сеть ресторанов быстрого питания Wendy's (WEN: +3,7%) отчиталась за 2-й квартал лучше ожиданий, повысила годовой прогноз и увеличила дивиденды.

NortonLifeLock (NLOK: +8,7%) объявили о поглощении Avast (AVST) за $8 млрд (в денежных средствах и акциях). По ожиданиям, сделка будет заключена в середине 2022 года. Стратегические перспективы оцениваются рынком достаточно высоко.

Акции Moderna (MRNA: -15,6%) снижаются на фоне неопределенности в отношении эффективности вакцины против штамма «дельта».

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют слабую динамику. Рынок продолжает оценивать данные по инфляции в США и внимательно отслеживает комментарии представителей ФРС. Накануне в интервью Financial Times глава ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что регулятор может начать сокращать программу QE уже к концу 2021 года. Другие высказывания представителей ФРС на этой неделе также свидетельствуют о том, что этот вопрос активно обсуждается финансовыми чиновниками: некоторые из них призывают к скорейшему сворачиванию покупки активов в ближайшие месяцы, а другие говорят о необходимости дождаться более значительного восстановления занятости. Сохранение годовой инфляции на высоких уровнях и позитивная статистика по рынку труда за июль стимулирует ФРС ускорить принятие решения по данному вопросу. Участники рынка также ожидают, что регулятор начнет сворачивать программу монетарного стимулирования уже в текущем году.

Еще одним фактором риска остается рост заболеваемости COVID-19. Накануне количество новых случаев заражений составило более 150 тыс. в день, а средний показатель за неделю превысил 120 тыс. Вакцины демонстрируют меньшую эффективность против новых штаммов вируса при заражении, но по-прежнему предохраняют от тяжелого течения заболевания. Количество госпитализаций и летальных исходов увеличивается, а темпы вакцинации демонстрируют слабую склонность к росту. Однако органы власти США не спешат вводить серьезные карантинные ограничения с тем, чтобы поддержать восстановление экономики.

Азиатские фондовые площадки закрылись в минусе. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,76%, китайский CSI 300 упал на 0,84%, японский Nikkei 225 потерял 0,2%. EuroStoxx 50 растет на 0,11%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис сохранилась на уровне 1,34%. Цена на фьючерс Brent растет до $71,5 за баррель. Золото повышается до $1758 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4410–4460 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс цен производителей за июль. Рынок ожидает снижения показателя до 0,6% м/м против 1% м/м в июне.

Также сегодня выйдет еженедельная статистика первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает сокращение до 375 тыс. против 385 тыс. на прошлой неделе. Позитивная динамика показателя может свидетельствовать об оздоровлении рынка труда.

Сегодня финансовые результаты за апрель-июнь представит Walt Disney (DIS). Ожидается, что выручка медиагиганта поднимется на 42% г/г, достигнув $16,8 млрд, а скорректированная EPS увеличится с $0,08 до $0,55. Высокие темпы роста обусловлены слабыми результатами за аналогичный период 2020-го. Позитивным драйвером станет повышение выручки от стриминга, факторами поддержки выступит также восстановление доходов от кинопроката, ТВ-рекламы, парков развлечений и отелей. Отчет другого крупного представителя медиаиндустрии Comcast отразил неожиданно высокие результаты в сегменте тематических парков Universal благодаря очень сильному спросу на их услуги. Нас интересуют комментарии менеджмента Disney о влиянии новой волны пандемии на посещение парков. Одним из наиболее важных параметров для инвесторов будет динамика числа подписчиков стриминг-сервисов Disney+, Hulu, ESPN+.

Индекс настроений от Freedom Finance сохраняется на уровне 50 пунктов, отражая смешанный новостной фон. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает перспектива сворачивания программы QE и очередной всплеск заболеваемости COVID-19.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Последние четыре торговые сессии индекс широкого рынка демонстрирует слабую положительную динамику. Ближайшая цель «быков» — область 4490–4500 пунктов. Краткосрочная дивергенция по индикатору RSI не реализовалась. Для изменения рыночных настроении индексу широкого рынка нужно опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов.