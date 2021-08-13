«Фридом Финанс»: В роли защитного инструмента выступают акции Polymetal plc.

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:00 мск 12 августа вырос на 0,3% при поддержке цен на нефть, хотя фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные движения.

Проводимые ФРС операции репо с американскими банками и зарубежными регуляторами свидетельствуют о том, что власти опасаются повторения кризиса ликвидности сентября 2019 года, вызванного выплатой налогов и увеличением объема эмиссии госдолга. В текущих условиях решение ФРС призвано предупредить реакцию рынка на ожидаемое завершение QE, а также смягчить фактор отсутствия прогресса в обсуждении пересмотра потолка госдолга.



Ожидание досрочного сворачивания мер монетарного стимулирования накануне были усилены комментариями руководителей ФРБ Канзаса и Далласа, отметивших уверенные темпы восстановления экономики и указавших на целесообразность соответствующих изменений в политике ФРС.

Финансовые власти Китая предупредили о намерении жестко наказывать страховые компании, которые продолжат придерживаться «ненадлежащей» практики маркетинга и продажи услуг. В КНР представлен пятилетний проект усиления государственного контроля в широком спектре отраслей экономики, включающий меры противодействия монополизации. Эти новости вкупе с усилением регуляторного давления на сектор частного образования и антимонопольными расследованиями в отношении Alibaba Group Holding Ltd. фондовые площадки Китая отыгрывают продажами. Индекс Шанхайской биржи снизился сегодня на 0,2%.

На отечественных фондовых площадках в роли защитного инструмента сегодня выступают акции Polymetal plc. Предполагаем, что последние комментарии ФРС дают участникам торгов основания ждать повышения стоимости краткосрочных заимствований, что оказывает поддержку цене на золото. Покупкам акций Polymetal способствует решение индексного провайдера MSCI об увеличении их количества в его расчетной базе, хотя это решение было ожидаемым.

Алроса отчиталась за июль ростом продаж в 14 раз год к году, до $318 млн. Сезонный спад спроса на продукцию компании в этом году оказался незначительным. Увеличение объема реализации менеджмент Алросы объясняет высоким спросом на алмазы со стороны гранильного сектора, который столкнулся с дефицитом сырья в мае-июне. При сохранении растущего тренда в продажах компании цель по ее акциям может быть повышена.

В аутсайдерах сегодняшних торгов АФК Система. Группа миноритариев АО «Электрозавод» попросила Банк России проверить сделку, по итогам которой основным акционером этого АО стало совместное предприятие Системы и Сбера. Сроки рассмотрения обращения миноритариев, поданного на имя главы ЦБ еще 6 мая, были продлены, проверка продолжается.

Во второй половине дня прогнозируем умеренное снижение на отечественном рынке. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3845-3915 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 73,20-74,05 и 86,05-86,65 соответственно.