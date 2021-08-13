ПСБ: Цены ОФЗ остаются под давлением

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг доходность ОФЗ срочностью 1-3 года выросла на 2-3 б.п., доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 6,99% годовых. Продажи коротких ОФЗ проходили на фоне снижения нефтяных цен и ослабления рубля. Данные по нулевой инфляции в РФ за последнюю неделю нейтрально были восприняты рынком поскольку даже при сохранении инфляции в августе на уровне июля в 6,5% г/г регулятор может поднять ключевую ставку на заседании в сентябре на 25-50 б.п. В случае повышения ключевой ставки до 6,75 – 7,0% на ближайших заседаниях короткие ОФЗ еще могут вырасти в доходности на 10 – 35 б.п.

Сегодня с утра цены на нефть продолжают снижение, валюты ЕМ дешевеют. Сокращение заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю вновь повысило ставки на сворачивание монетарных стимулов США, доходность UST-10 вчера выросла до 1,36% (+3 б.п.). Кроме того, в фокусе внимания инвесторов рост заболеваемости Covid-19 и ухудшение прогноза по урожаю зерновых в этом году из-за неблагоприятных погодных условий. На негативном внешнем фоне кривая доходности ОФЗ сегодня может сместиться вверх еще на 2-5 б.п.

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